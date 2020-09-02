印尼國會議員正在推動一項提案，給予政府更多條件干預貨幣政策，將降低印尼央行的獨立性地位。

該草案由一專家小組草擬，現今將進入國會各個相關委員會進行討論，其中對1999央行法案將有數項更動，包括擴大對央行的授權，包括支持經濟成長和就業等目標；新設由財政部長帶領的貨幣委員會，以便與政府部門進行政策協調；在央行利率決策小組增加部長參與。

據彭博報導，該草案在進入國會程序中，最終的法案可能不會像剛提出時的激進。即使如此，經濟學家預期，該變化預示了國會議員的逐步推力，欲將央行遵從於政府的經濟成長目標，這些步驟將危及央行的信譽。

印尼央行已經在今年採取前所未有的措施，例如對政府部分債務進行融資，引發其自主性問題。

由於週三該草案進入討論的擔憂，印尼盾今午下跌1.6%，創下自五月以來最大跌幅，至午間為14805印尼盾兌一美元。

印尼央行和財政部皆未對此評論，僅表示其為國會所發起的行動。印尼總統維多多(Joko Widodo)在周二則承諾維持央行的獨立性。但隨著新冠疫情重擊印尼經濟，政府收入幾近崩潰，印尼總統在今年稍早取消了GDP 3%的預算赤字天花板上限，總統越來越求助央行，央行並同意直接購買政府公債，並對投資人保證為一次性措施。

(時報資訊)