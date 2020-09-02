華碩遊戲玩家共和國(ROG)今日於Meta Buffs線上發表會推出全新系列電競裝備，提供遊戲玩家更靈巧、更迅速以及更強大的戰備火力，將遊戲體驗提升到全新境界。

華碩全球資深副總裁暨開放平台事業群總經理許祐嘉表示：「近來人們用上較以往更多時間在家工作、學習和娛樂，許多遊戲玩家更專注於自己熱愛的興趣，並積極擴增週邊裝置或升級PC組件來強化戰備，ROG將透過全方位電競產品，為所有玩家Meta Buffs推進所向披靡的遊戲優勢與電競體驗。」

ROG Strix GeForce RTX3090顯示卡、ROG Strix XF 120系統散熱風扇。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ROG Strix GeForce RTX 30全系列顯示卡實現了前瞻散熱設計，並可支援NVIDIA Ampere架構。全新金屬導流罩具備三組針對特殊用途調校的Axial-tech軸向式風扇，中心風扇採用全高環形密封環設計和13片扇葉，提供增強向下氣壓以帶動更多氣流通過散熱鰭片並到達GPU散熱器底座；另外左右兩個風扇各自擁有11片扇葉和半高環形密封環，以增進側向氣流擴散並改良氣流通過散熱器的效果。由於中心風扇反向旋轉，因此可減少風扇間的氣流干擾。

為達到優異冷卻效能，全新ROG Strix顯示卡採用2.9插槽寬度設計。此外為了將熱量從晶片裡釋出並傳導至散熱器中，散熱底座採用MaxContact技術進行精密加工，讓散熱器表面與GPU晶片的接觸面增加2倍，進而有效轉移熱度。不只改良散熱器，ROG Strix GeForce RTX 30系列採用Super Alloy Power II供電技術，並結合ROG獨家先進的Auto-Extreme全自動製程，提供Ampere GPU最穩定的運作環境，並可確保每張顯示卡都符合ROG的嚴格規範。

此外包括FanConnect II接頭，可根據CPU和GPU溫度調整PWM風扇，為嚴苛的3D 任務和運算工作負載提供額外的進氣或排氣功能。組裝玩家若想要快速、輕鬆調整顯示卡的散熱風扇預設運轉模式，只要輕按PCB板端設計的雙BIOS開關，無需軟體即可選擇「效能」和「靜音」設定檔。另一項簡單好用的功能是可檢測所搭配電源供應器是否足夠提供顯示卡所需的電力，只要LED燈閃爍紅燈就表示無法滿足顯示卡電力需求，讓玩家輕鬆排除因供電產生的問題，藉此得到更穩定的運作表現。

此次ROG Strix顯示卡正面擁有全新設計，不僅可以使用Armory Crate軟體公用程式來自訂可編程的RGB元件，而且配備的強化金屬框架也完整提供多一層耐用保障。顯示卡背面配置擁有排氣孔的金屬背板，此全新設計可讓熱空氣流向機殼散熱風扇，避免回流GPU散熱器，進而影響效能。散熱器與PCB版之間配有金屬支架，讓GPU與散熱器之間擁有一致的平均受力。I/O支架採不鏽鋼材質打造，可保護連接埠並提供更穩固的安裝。

ROG Strix GeForce RTX 30系列顯示卡的所有強化設計共同實現了大幅提升的散熱設計，結合NVIDIA Ampere架構的出色效能，玩家將可獲得全新遊戲體驗，無論是從疾速高幀率需求的競技遊戲，到沉浸式3A電競鉅作的流暢高解析度遊戲享受一應俱全。ROG Strix GeForce RTX 30系列顯示卡亦將於9月中起陸續在台灣上市。

ROG Swift PG329Q電競螢幕、ROG Swift 360Hz PG259QN電競螢幕。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ROG Swift 360Hz PG259QN和PG259QNR是世界上最快速的電競螢幕，更新率高達360 Hz，每秒畫格相較於240 Hz電競螢幕多出高達50%，讓遊戲玩家在電競賽事中展現優勢。24.5吋FHD (1920 x 1080)螢幕採用Fast IPS面板技術。螢幕中的液晶轉速較傳統IPS面板快速高達四倍，而灰階至灰階(GTG)回應時間可達到1毫秒。ROG Swift 360Hz亦相容於HDR10，色彩和亮度超越一般螢幕，賦予遊戲玩家逼真的影像效果。內建NVIDIA G-SYNC處理器，提供可變更新率(VRR)範圍和可變加速驅動技術，沒有破圖、畫面卡頓或輸入延遲的情形。

除了面板技術以外，ROG Swift 360Hz PG259QNR內建NVIDIA Reflex Latency Analyzer可偵測連線週邊設備和系統的延遲，遊戲玩家可透過分析儀檢視裝置到螢幕的延遲。該分析儀與NVIDIA認證週邊裝備和裝有NVIDIA GPU的電腦連線後，可讓玩家透過NVIDIA® GeForce® Experience應用程式即時檢視所有相關數據，遊戲玩家也能根據這些數據來最佳化自己裝備的建置。

Reflex Latency Analyzer是一款全新革命性的系統延遲測量工具，已內建在新的ROG Swift 360Hz PG259QNR NVIDIA G-SYNC Esports螢幕中。電競遊戲的PC性能與反應能力有關，Reflex Latency Analyzer可以檢測到來自滑鼠的動作，然後測量螢幕上變化所需的反應時間，亦即Reflex Latency Analyzer提供了對鼠標，PC和螢幕性能更完整的數據掌握。過往，這種測量方式對於遊戲玩家來說幾乎是不可能，需要超過7,000美元的專用高速相機和設備才能做到，現在借助Reflex Latency Analyzer的強大功能，遊戲玩家可以更了解系統運作情況，實現更順暢的遊戲體驗。

ROG Swift 360Hz PG259QNR出廠時也提供ROG Desk Mount Kit，可大幅節省桌面空間，內含一個C型夾，適用80mm以內桌面厚度，僅需三個簡單步驟即可輕鬆安裝。

ROG Swift PG329Q是全球首款NVIDIA G-SYNC Compatible且具有可變加速驅動(Variable Overdrive)技術的32吋(2560 X 1440) 175 Hz電競螢幕，具備Fast IPS面板技術，螢幕中的液晶轉速比傳統IPS面板快速高達四倍，透過1 ms灰階到灰階反應時間，提升畫面清晰和解決動態模糊問題。量子點技術搭配出廠預先校準色彩，VESA DisplayHDR 600認證，可支援高達DCI-P3 98%和sRGB 160%寬廣色域，實現驚人的色彩真實度。華碩 Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync)技術可消除動作模糊但不犧牲動態更新率，且ROG Swift PG329Q自訂的可變加速驅動功能，可以動態調整液晶反應速度並同時支援完整的更新率範圍，將視覺流暢度提升到全新境界，使玩家在遊戲中享有清晰銳利的影像畫面。

ROG Strix XF 120是一款全能型120mm 4針腳脈衝寬度調變(PWM)散熱風扇，經測試驗證可在各種效能要求下提供絕佳的散熱與靜音體驗。其最大風量為每分鐘62.5立方呎(CFM)，最大風壓為3.07 mm H2O，可靈活應用於高阻抗風壓需求的水冷散熱器或低阻抗氣流導向的機殼散熱。同時，ROG Strix XF 120小型化的風扇中樞設計，加大氣流通道，提升散熱效果。搭配根據空氣動力學優化的扇葉和扇框支柱設計，更有助於引導加速氣流通過，減少亂流並極大化氣流量。

ROG Strix XF 120軸承採磁浮技術，可降低風扇旋轉時的摩擦力，提供安靜的散熱效能和高達40萬小時的使用壽命。而其帶有特殊凹槽的葉片和抗震設計也進一步降噪並優化整體聲學表現。風扇最高轉速可至1800 RPM，提供高效的散熱能力；最低風扇轉速則可至250 RPM，甚至可在設定至0% PWM占空比(Duty Cycle)時自動關閉，提供使用者絕佳調整彈性。

ROG Rapture GT-AXE11000電競路由器。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

華碩不僅率先推出WiFi 6路由器，再推出全球首款WiFi 6E路由器ROG Rapture GT-AXE11000，提供更高頻寬和6GHz的160 MHz頻道。ROG Rapture GT-AXE11000採用三頻設計以及802.11ax WiFi 6E標準，支持高達11,000 Mbps速度，並具有WAN聚合功能，讓WAN速度高達2 Gbps。憑藉4x4 WiFi 6和每秒2.5 Gbps的LAN連接埠，有線和無線網路都可以達到超越1 Gbps的速度，實現真正multi-gigabit效能。GT-AXE11000透過1 GB RAM的四核1.8 GHz 64位元CPU運算，可處理WiFi 6E網絡中的繁重流量，並採用最新6 GHz功率放大器來改善訊號覆蓋範圍和品質。

WiFi 6E技術利用新開放的5925-7125MHz頻段中最新可用的射頻頻譜，可使用的總頻寬是目前5170-5815MHz頻段的三倍。此技術也為現有的WiFi 6標準增加7個額外的160 MHz頻道，可藉此降低延遲，並專供 WiFi 6E裝置使用，以保持速度不受傳統設備影響。

(科技)