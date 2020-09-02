52歲江姓警察，平時都有跑步的習慣，某次預備參與馬拉松，回到家突然胸悶、心肌梗塞倒地。家人叫救護車送院後，從鬼門關前被救回，目前已健康出院。

該名警察熱愛馬拉松，平時都有練跑的習慣，在一次備賽練習後，回到家當場倒地，失去呼吸心跳，女兒見狀立即CPR壓胸，並打119求救送醫，情況一度相當危急，所幸經萬芳醫院跨團隊聯手搶救回，沒有留下腦傷。

萬芳醫院心臟血管外科主任李紹榕指出，病人當時情況危急，屬於OCHA(到院前心跳停止)狀況，幸好倒地的第一時間進行CPR壓胸，加上EMT接手急救，才能由醫師接續治療；江先生的女兒目前仍心有餘悸，她萬萬沒想到，國高中時期所學的CPR竟會在此時派上用場，救了父親一命。

李紹榕表示，病人送到萬芳醫院後，由急診接力搶救，再由他緊急為病人裝置葉克膜，待病況穩定，安排心導管攝影。

心導管攝影發現，發現病人的冠狀動脈嚴重鈣化，其中左主幹已有75％狹窄；右邊冠狀動脈近段也是75％左右的狹窄，而造成此次病情凶險的兇手，就是左主幹狹窄導致2條血管阻塞，嚴重影響2／3的心臟功能。

李紹榕進一步解釋，裝置葉克膜後，病人的冠狀動脈血管已重新流通，但冠狀動脈鈣化的情況仍存在，心臟科團隊討論後決定用「融合式冠狀動脈治療方式」，取病人左手的動脈做為心臟的2條血管使用，另再由心臟內科團隊以心導管手術，完成病人左主幹到左迴旋支的支架置放。

經過近2個月的休養、復健、中醫調理後，病人已逐漸恢復健康，家屬更激動表示並，若非醫院團隊及時救治，病人恐無法恢復得這麼快，對於團隊的救命之恩以及用心照顧，真的相當感激，也無以回報。

李紹榕提醒民眾，夏天天氣炎熱，容易使得人體血管擴張造成心臟負擔變大，而流汗、缺水之下，血液將變得濃稠，也容易導致冠狀動脈堵塞，造成心肌梗塞，他建議民眾定期進行健康檢查。若有任何問題，也應及早到專科門診就醫治療，以免憾事發生。

(中時 )