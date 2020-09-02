美國卡戴珊家族小妹凱莉珍娜（Kylir Jenner）外型美豔性感，與饒舌歌手男友崔維斯史考特（Travis Scott）育有一女。除此之外，她還是被《富比士》評為最年輕的億萬富豪，年僅23歲就成為全球年收入最高的女性，一年就吸金5.9億美元（約174.5億台幣）。

凱莉珍娜近日再被美國財經雜誌《富比士》選為全球年度收入最高的女性，年撈5.9億美元（約174.5億台幣），不只如此，英國《Hopper HQ》去年也公布IG最會賺的排行榜，凱莉珍娜又得到冠軍，且可靠消息指出，她的粉絲追蹤人數高達1.9億，只要貼出一張照片，就能入袋126.6萬美元（約台幣3745萬），可說是超會賺錢。

事實上，凱莉珍娜雖然背景雄厚，常常被外界質疑是否為靠爸族，但她曾對外表示，15歲時就沒有接受父母的金援，創業初期的收入，多半都是靠社群網站獲得的收益，而她的美妝品牌成功後，並沒有停下腳步，繼續延伸到保養護膚領域，目前身價已來到10億美元（約300億台幣）。

身為全球最富有的女人，凱莉珍娜愛心不落人後，新冠病毒肆虐期間，她慷慨地捐出100萬美元給美國洛杉磯的醫院，協助他們購買各式醫療器材和防護用品，她的旗下品牌也推出乾洗手，捐給各大醫院盡一份心力。

(中時新聞網)