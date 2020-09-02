20170628中天新聞 控買地遭詐6400萬 兄弟殺老翁分屍

一名撿骨師在新北市三峽滿月圓山區登山健行，走著走著，竟然在溪中看到一節人骨，並因此而揭發一起殺人分屍案，冥冥之中，似乎有天意。

2016年12月，登山客在三峽雲森瀑布溪中發現一塊人類腿部脛骨，進而揭發一起殺人分屍案。（資料照 林郁平翻攝）

2016年12月，一名撿骨師前往三峽滿月圓山區登山，在偏遠的雲森瀑布溪中發現1塊腿部脛骨，檢警比對後，發現竟是屬於2015年7月21日通報失蹤的92歲樓姓老翁所有。

樓男住基隆，生前從事類似土地掮客工作，與78歲林姓地主相識達4、50年。林是退休銀行主管，妻子是教師，育有2子。林因投資有道，在三峽擁有多筆土地，兒子雖無業，但全家靠收租即過著舒適的生活。

91歲樓男失蹤後，家人曾透過網路協尋，懸賞5萬元找人。（資料照 吳堂靖翻攝）

檢警追查發現，樓遊說林男購買北市萬華區中華路、紅樓戲院旁的一筆土地，吹噓日後價值將高達2、30億，但因變更地目、疏通官員都需要錢，於是以各種名目拿了林6400萬元。但該筆土地早被劃歸公園預定地，林男懷疑遭騙，但樓男始終不還錢。

林姓兄弟坦承殺人棄屍。（資料照 林郁平翻攝）

2015年7月，林男帶著49歲林舜銘、48歲林宇光等2名兒子與樓姓老翁相約三峽談判，豈料樓男竟出言譏笑林男「是林xx愚蠢才借我錢」，讓林男2個兒子當場氣炸，合力掐死樓翁。樓男斷氣後，2人隨即將屍體肢解成6大塊，分別丟棄在雲森瀑布、新北大橋下。

樓男失蹤後，家屬報案協尋，雖懷疑與林有關，但沒有證據，加上林否認，警方先列為失蹤人口處理，家屬甚至拍攝協尋影片，懸賞5萬元，但2年來音訊全無，全案陷入膠著。直到撿骨師意外在溪中發現那塊人骨，案情才露出曙光。

最後兄弟檔分別遭判刑18年和14年8個月定讞，林姓男子也遭私行拘禁罪判刑8個月；民事部分則是須賠償樓男家屬1213餘元定讞。

此案還引發案外案，樓男遭殺害分屍的三峽公寓是租來的，因此案變成凶宅、房價大跌，屋主憤而向林姓兄弟求償402萬。一審僅判賠30萬元，上訴二審，高等法院判林男兄弟應再連帶賠償房東85萬餘元，總額約為115萬餘元。全案確定。

(中時新聞網)