根據研究公司最新資料，蘋果智慧手機iPhone 11在上半年的出貨量稱霸全球，超越的第二名的三星Galaxy A51約2600萬支，並狠狠甩開大陸手機廠。

appleinsider報導，研究公司Omdia公布最新統計數據，蘋果上半年大約賣出了3770萬支iPhone 11。比去年表現最好的iPhone XR銷量更高，iPhone XR去年同期出貨了2690萬支。

Omdia指出，iPhone 11成功的關鍵是較易入手的售價，iPhone 11價格比iPhone XR便宜了50美元，並進行了重大的硬體升級，例如雙鏡頭相機，但iPhone XR並沒有進行這類的升級。

其他進入排行榜前十名的蘋果產品還有第五名的2020年新iPhone SE（870萬支）、第六名的iPhone XR（800萬支）、第七名的iPhone 11 Max（770萬支）、第十名的iPhone 11 Pro（670萬支）。

整體來說，因為平價機型iPhone 11和新iPhone SE的熱銷，帶動了蘋果iPhone整體出貨量成長了13%。

而三星的Galaxy A51佔據排行榜的第二名，出貨了1140萬支；小米的Redmi Note 8和Note 8 Pro分別排第三、第四，分別銷售了1100萬和1020萬支，小米的Redmi 8A和Redmi 8則位居第八和第九。

不過報導指出，這項數據可能僅供參考，因為OMEDIA本身並沒有蘋果供應鏈或是零售商的內部消息。

(中時新聞網)