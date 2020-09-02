張麗善呼籲民眾自裝住宅警報器，花300元就能買安心，比雇保全還好用。圖為縣府接受善心團體捐贈的住警器。（資料照片／周麗蘭攝）

雲林縣再傳死亡火警！莿桐鄉埔子村一戶三樓透天厝昨（1日）發生火警，雖火勢15分鐘就撲滅，但女屋主因服用安眠藥睡著，吸入過多濃煙喪命。縣長張麗善今（2日）慰問家屬，呼籲民眾自裝住宅警報器，花300元就能買安心，比雇保全還好用。

今年夏天雲林縣發生多起火警，其中斗南鎮民宅遭隔壁起火的倉庫波及的火警，最後釀成三死一傷慘劇，3名重傷者（爺爺、奶奶、孫女）都吸入過度濃煙，最後僅一人（奶奶）存活。

莿桐鄉埔子村於1日晚間7點多又發生住宅火警，其中住一樓的屋主老父逃生得宜，在3樓睡覺的女主人經丈夫衝入時，房間內有一角起火，但她已不省人事，身體被燻黑。

據轉述，男屋主1日晚上回到家發現樓梯間有濃煙，衝上3樓看妻子，床頭已有小起火，服安眠藥睡覺中的妻子沒有反應，他把妻子拖離房間，並從浴室拉水管試圖滅火。

雲林縣消防局出動8輛消防車、救災車、救護車及15名警義搶救，莿桐分隊5分鐘內就抵達，搶救9分鐘後在3樓發現一名女性死者，火勢在15分鐘內撲滅。

莿桐鄉長林靖焜勘災後表示，將編列預算購買住宅警報器，每戶鄉民家中都安裝一個，也歡迎企業贊助。

縣長張麗善今（2日）前往慰問家屬呼籲民眾，家中一定要裝住宅警報器，一種是偵測煙，一種是偵測溫度，都可增加救援時間，莿桐這民宅火災人沒被燒到， 但被煙嗆到致死。

張麗善說，本縣內中低收入戶、獨居長者都已100％免費安裝住警器完畢，身心障礙朋友約5萬人，也已裝設88％，剩5000戶還沒有裝。

她表示，有些鄉鎮已自行編預算採住宅警報器，縣府將繼續向社會各界募捐，幫邊緣戶家庭裝設；她建議經濟許可最好每一層樓都裝一個，花300元買一顆安心，1000元就能買3顆，比保全更好，只要有濃煙、溫度過高就會叫醒。

(中時 )