華碩遊戲玩家共和國(ROG)今日於Meta Buffs線上發表會推出全新系列電競裝備，提供遊戲玩家更靈巧、更迅速以及更強大的戰備火力，將遊戲體驗提升到全新境界。

ROG Scabbard II滑鼠墊、ROG Keris Wireless滑鼠、ROG Delta S耳機、ROG Strix Scope RX鍵盤。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ROG Strix Scope RX鍵盤

ROG Strix Scope RX是首款全新配備ROG自有鍵盤軸 – ROG RX紅軸機械光軸的RGB電競鍵盤，採用火山口結構軸體設計，搭配RGB LED單顆按鍵背光，使正面字符及四個側邊均勻受光，提供絢麗燈效。每個鍵軸的獨特設計近乎零反彈跳延遲，火山口結構軸體和X型穩定器提供平衡、無晃動的鍵擊體驗，無論按下按鍵的哪個位置都能精準觸發訊號，消除傳統機械軸在按鍵邊緣無法順利觸發的問題；最高可達1億次按鍵敲擊具備極高耐用性。

ROG Strix Scope RX提供鋁合金上蓋和IP56防水防塵效能，更進一步確保耐用性和壽命。配備加大的Ctrl鍵，非常適合操作「蹲伏」和其他指令，讓第一人稱射擊遊戲(FPS) 玩起來更靈敏流暢。USB 2.0連接埠可用來為裝置充電或連接外部儲存設備。隱形鍵可隱藏所有應用程式並靜音，以達到即時保護隱私的效果，並且快速切換開關可迅速轉換功能鍵和媒體鍵。ROG Strix Scope RX具備背光ROG標誌和可自訂的燈光效果；Armoury Crate軟體程式亦能讓使用者自訂設定檔、編程按鍵、錄製巨集，甚至在遊戲過程中追蹤硬體狀態。

ROG Keris Wireless滑鼠

ROG Keris Wireless是一款輕巧靈敏僅79克的三模無線電競滑鼠，在長時間遊戲時可提供更高的握持舒適性。專為職業玩家而設計，ROG與海外職業電競團隊經過六個月的密切合作開發和多項原型測試，ROG Keris Wireless為遊戲玩家帶來完美的滑鼠型態。

ROG Keris Wireles設有三種連線模式，可讓玩家選擇超高速2.4 GHz無線、節能Bluetooth LE或有線USB連結選項。ROG更針對高速感測器進行調校，使其達到16,000 dpi的靈敏度、400 ips和40 g的加速度，以提供出色的準確度和極速表現。ROG Keris Wireless還具有ROG專有的推入式開關插槽設計以及全新ROG微動開關，提供7000萬次點擊的耐用性和鍍金觸點，可延長使用壽命。

ROG Keris Wireless具有PBT製成的L/R按鈕穩固手感，具有出色的耐用性。無向性100% TPFE滑鼠鼠腳可在任何滑鼠墊上提供平順的滑動效果。ROG Keris Wireless還包括可互換的側面按鈕，具有不同配色，提供更多客製化選項，在有線模式下，ROG Keris Wireless所配備的極柔軟ROG傳輸線，可以減少摩擦，使遊戲更順暢無礙。

ROG Scabbard II滑鼠墊

ROG Scabbard II是一款加大型電競滑鼠墊，可提供充裕空間放置鍵盤、滑鼠和其他電競裝備，成為玩家縱橫電競賽事的理想利器。ROG Scabbard II具備軍用級奈米塗層，可防水、防油和防塵，帶來最佳的滑鼠運行表面，並具有高滑順、抗磨損、窄縫邊緣和防滑橡膠底座等特點，更是玩家在電競配備裡的關鍵選擇。

ROG Delta S耳機

ROG Delta S採用領先業界Quad DAC四核心技術的Hi-Fi級ESS 9281 CODEC晶片，亦是首款採用Master Quality Authenticated(MQA)的電競耳機，MQA技術能夠提供錄音室等級的音訊檔案、保留原始錄音每個細節以及無可挑剔的清晰細膩音質。ROG Delta S的MQA Renderer技術可以連接MQA核心訊號，並完成MQA檔案的解碼「展開」，從而獲得優異且高解析音訊品質。優於其他電競耳機的130 dB SNR訊噪比，讓玩家聆聽像是敵人腳步聲等清晰無比的細節，沉浸在身臨其境的音效體驗中。ROG Delta S搭載業界首創ASUS AI降噪麥克風，可消除超過5000萬種類型的背景噪音，讓玩家在任何環境皆可享受清晰通訊，而獨家ASUS Essence驅動單體、密閉的腔體設計和音訊轉換技術，可協同運作提供令人讚賞的聲歷其境音效。

ROG Delta S重量僅300克，具備符合人體工學的D形ROG Hybrid耳罩，即使長時間遊戲亦能提供無與倫比的舒適感。其USB- C接頭能讓使用者在PC上遊戲，並且無需更換耳機即可直接使用於遊戲主機或行動裝置。可自訂的多色環狀RGB燈效可以與其他支援Aura Sync的裝置同步，Delta S獨家配備的動態聲波燈效更會隨著使用者的聲音大小而跳動。

(科技)