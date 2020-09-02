全聯「麻辣麵」秒被吃完，網友狂推：識貨者的最佳選擇。（圖／擷取自我愛全聯-好物老實説）

全聯「1款麻辣泡麵」超誘人，網友嘗試後紛紛直呼，好吃!識貨者的最佳選擇。（圖／擷取自我愛全聯-好物老實説）

泡麵美味又易烹調，多數人家中都會囤幾包備用，網友發文分享，台酒一款泡麵超好吃，酒香加上微辣口感，很有層次感，而且麵量也不少！貼文引起網友討論，許多人跳出來狂讚，真的很好吃，連小孩也都愛，家裡已經吃完兩箱！

網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，台酒的麻辣酒香豚肉麵有點好吃！玉山茅台料理酒搭配微微的辣，整體吃起來很豐富、有層次感，而且平常有吃辣的人都能輕鬆駕馭，不會辣到懷疑人生，但建議大家可將烹調時間縮短，這樣煮出來會更好吃！此外，原PO也大讚，這款好吃到可以秒吃完！

貼文一出，吸引許多網友留言狂讚，「這款超好吃，之前也有買」、「好吃，連小孩都愛」、「我們家已經吃掉兩箱了」、「好吃！覺得麵好多，比一般泡麵還多」、「懷孕時唯一吃完的泡麵」、「識貨的人最佳選擇」、「台酒應外銷泡麵」。

另也有網友表示，還沒有機會吃過新款的麻辣泡麵，但先前吃花雕雞麵的印象很好，單吃好吃之外，也有人分享，往裡面加點辣椒、高麗菜、金針菇和雞蛋，就是一道超級完美的料理！

(中時新聞網)