社團法人對外關係協會2日與台中市府合作舉辦「大使帶你遊世界」，讓更多學生都有機會與退休外交大使互動，學習國際常識、禮儀、教育、我國處境等；市府與國內41校、國外120校締結姊妹校，該計畫先與中市25個公立高中職合作辦理，未來可進一步前進私立高中，讓全市高中職學生「接軌亞太、放眼全世界」。

台中市教育局與對外關係協會首度攜手合作，雙方2日簽署MOU意向書，計畫合辦「大使帶你遊世界」，邀請曾任駐外的退休大使到台中市高中職分享國外經驗，拓展學生國際視野，副市長令狐榮達代表市長盧秀燕出席見證，讓學生接軌亞太、放眼全世界，更將國際觀深入偏鄉，啟發學子對於外交事務的興趣。

台中市副市長令狐榮達（中）表示，市府要讓學生「接軌亞太、放眼全世界」，更將國際觀深入偏鄉，啟發學子對於外交事務的興趣。（盧金足攝）

令狐榮達指出，對外關係協會長夏立言曾在國防、外交擔任重職，退休後積極推廣國際教育，與夏立言、常務監事梁英斌等人到梨山、谷關參訪，將駐外經驗分享給偏鄉學生。

退休大使兼對外關係協會會長夏立言說，該協會由100多名退休大使與學者專家組成，推動大學國際交流，傳授「認知世界」課程，拓展學生國際觀，透過演講讓學生認識不同專業領域，該協會100多名退休大使繼續服務社會。

教育局長楊振昇表示，盧秀燕重視學校教育，投入更多資源在教育上，優秀外交大使退而不休，傳遞國際知識給學生，該計畫先從公立學校開始，接著推廣到私立，讓全市學生都有接觸國際知識的機會，市府持續向退休外交大使請益，永續落實意向書。

為提升學生英語能力，教育局今年學年度增聘10名外師，全市外師增聘至35人，並辦理高中職雲端英語學堂，增加學生直接與外師對談的機會，精進語文能力。

台中女中、惠文高中及台中二中與國外學校合辦「雙聯學制」，學生可到國外修習學分與學程；市府更鼓勵學生擔任交換生，培養具世界觀世界公民，全面性發展語文與國際知識。

市府協助讓更多現任、卸任駐外官員到偏遠學校與學童互動，帶給學生新視野，今日社團法人對外關係協會長夏立言、常務監事梁英斌、祕書長黃奎博等人皆出席，台中市公立高中職22名校長、代表也到場見證。

(中時 )