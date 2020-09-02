高雄14歲國中劉姓少女囚禁66小時，被警方在新竹一棟透天民宅的密室夾層尋獲，據悉，此密室下方的套房也曾是主嫌羅育祥妻子的居住處，但她辯稱羅犯案時她並不在場，且毫不知情，更令人驚訝的是，當時羅育祥也以介紹工作的手法，透過網路認識19歲嫩妻，婚後才得知丈夫曾性侵2名少女，雙方關係漸漸疏離，甚至想離婚。

據了解，羅妻是雲林人，17歲時在網路聊天與羅育祥搭上線，當時羅用他一貫的犯罪手法，以介紹工作為由，進行下一步交往，沒多久雙方結為連理，但結婚1年多卻未生子。

羅妻婚後得知丈夫在2018年與他結婚前曾犯下2起少女性侵案，並且遭重判10年，丈夫的誇張行徑，讓羅妻無法接受，雙方關係漸行漸遠，據羅妻說法，2人早已分居，對丈夫囚禁少女毫不知情，警方查獲少女及羅男時，羅妻確實不在場，也無具體事證證明羅妻知情且涉案，目前暫時以關係人身分持續調查當中。

(中時 )