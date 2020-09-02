新北市長侯友宜於2日指出，汐止將規劃經貿園區，希望北市、基隆、新北能一起攜手整合，針對產業發展坐下來談合作，基隆市長林右昌表示，北北基桃本身就是一個千萬人的生活圈，基隆除了有北五堵國際新鎮，連同七堵、八堵都將整個接軌，基隆願意與新北、台北合作。

侯友宜表示，汐止在產業方面，目前已擁有汐止大經貿園區，未來為加速在地發展，將設立汐止科技園區，但汐止腹地有限，所以要和基隆並肩作戰，和台北內湖、南港科技園區及基隆北五堵國際研發新鎮，形成一個產業鏈廊帶，並將產業發展與五堵、八堵整合在一起，帶動北台灣整體經濟的起飛。

對此，林右昌說，區域的整合跟治理是很重要的，其實基隆在過去五、六年的時間，不斷的透過幾個市長的努力，已經在很多個領域都已進行密切合作，因為這是一定要做的事情，也是一定要走的路，更重要的是讓資源可以整合，不管是南港到基隆的捷運、基隆河谷廊帶的產業區發展及新北、汐止、基隆七堵、八堵及北五堵國際研發新鎮的整體規劃，他認為一定都要全面思考，才會增加在地就業機會及都市潛力。

林右昌指出，基隆一定要跟新北、台北來合作，只有基隆變好，台北及新北才會更好，而新北整體提升後，基隆跟台北也絕對都會受益，他強調，北北基桃的城市發展，都是共同體，也更應該一起合作、規劃。

(中時 )