台北市長、民眾黨主席柯文哲遭爆蹭人民納稅金，在立院開民眾黨務會議，北市議員王世堅2日怒酸，柯黨早就寄生北市府，大剌剌用市府辦公空間成立黨，揩公家的油，6年來將市府吃乾抹淨，「那我們民進黨中央直接搬進總統府，這樣可以嗎？」

王世堅說，柯1年有8000萬元政黨補助金，但還是動用市府資源，招人入柯黨，可說是公器私用到極致，柯竟還敢推崇日本不占公家便宜的「奉公文化」，指責很多人揩公家油，但柯卻說一套做一套，沒勇氣約束自己，行徑荒腔走板，把吃市府資源的文化，推廣到立院，所以他不意外。

「天哪，那民進黨中央可以搬進總統府嗎？」王世堅嗆，柯得了便宜還賣乖，最典型的惡劣行為，柯竟還說「這麼做為了提升整體工作效率」，根本是承接國民黨過去的陋習，「封建思想、黨國一家」，柯以改革之姿立身政壇，卻做罪加一等的事，欺騙台灣社會。

北市府副發言人黃瀞瑩表示，市府會做好自身的澄清及處理，黨與市府都做了滿清楚的分隔，不論市長出勤或場地使用，都會做到區別，達到行政中立；另外市府若有其他要務，會在出缺勤表上面以請假方式作區別，都有自律，市府以公務為主，請假的私人時間怎麼運用就是私人事情。

另外，對於行政院長蘇貞昌提出護照改版，過去屢屢槓上蘇的王世堅說，蘇貞昌也總是做些對的事，台灣就是這麼可愛又多元的民主社會，會尊重每個族群，每天都比昨天更進步，以後會更好。

(中時 )