民眾發現拍賣網站出現《空軍反潛作戰》一書，該書封面上不僅寫著「空軍總司令部印製」、「中華民國六十八年十月三十一日」，更標明「機密」二字，開價一萬六千元。軍方表示，此書為空軍已退役之S老舊-2T反潛機文件，確實含有昔日機密，目前著手查證並了解中。

近日有民眾發現，在拍賣網站上竟出現《空軍反潛作戰》一書，封面上清楚寫著「軍事基本書籍：空軍-10-025」、「編號：154」、「空軍總司令部印製」、「中華民國六十八年十月三十一日」，更標明「機密」二字。

不僅如此，賣家更翻開書本內頁，上面清楚寫著「空軍總司令部印頒」、「主旨：編訂『空軍反潛作戰資料』乙書」、「總司令空軍二級上將烏鉞」等資訊。

空軍司令部表示，經過初步了解，不明人士疑似在網路上販賣的作戰計畫，經查是空軍已經退役的S老舊-2T反潛機文件，但其中是含有過去機密，目前已請相關單位追查並了解當中。

(中時新聞網)