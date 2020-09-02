頭份市柏文健身工廠獲頒「室內空氣品質2級自主管理認證標章」。（苗栗縣環保局提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄鎮立幼兒園獲環保局全額補助空氣清淨機1台。（苗栗縣環保局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府環保局自今年3月開始實行「苗栗縣室內空氣品質自主管理認證標章制度」及「苗栗縣室內空氣品質連續自動監測設施及改善補助計畫」後，通霄鎮立幼兒園首先獲得審查通過，獲環保局全額補助二氧化碳及細懸浮微粒連續自動監測設施及空氣清淨機各1台。

另外，縣內2家列管公告場所率先提出申請，其中頭份市尚順購物中心榮獲「室內空氣品質1級自主管理認證標章」，頭份市柏文健身工廠獲頒「室內空氣品質2級自主管理認證標章」。

環保局表示，通霄鎮立幼兒園為改善室內空氣品質，主動洽請環保局人員至現場進行室內CO2檢測及輔導，並向本局申請補助計畫及自主管理標章，在環保局人員協助輔導下，成功獲補助及通過標章申請！

而頭份市的柏文健身工廠及尚順購物中心，皆符合室內空氣品質管理法的列管公告場所，除須落實室內空品維護改善及自主管理外，並主動向環保局提出標章申請，其中，尚順購物中心設有CO2連續自動監測設施，以確保商場內室內空氣品質良好。

環保局長陳華盛表示，室內空氣品質自主管理標章，依序分為1級、2級及3級，透過各級標章識別，可利識別室內空氣品質的管理程度，可提升場所自身的形象，本年度優先針對幼兒園、托嬰中心及列管公告場所實施自主管理，未來將進一步擴大至其他類別場所，如健身房、游泳池等，讓更多場所能加入自主管理行列，以建立苗栗縣優良的室內空氣品質環境。

(中時 )