前總統馬英九反對美豬進口，遭綠營及部分名嘴以馬英九曾說留美時期常吃豬腳的往事，反詰馬英九。國民黨革實院長羅智強以「拿拿明朝的劍斬清朝的官」，酸嗆周玉蔻、王定宇、潘孟安等人「用1981年的美國豬腳來護航1999年的美國瘦肉精」，是在哈囉嗎？

羅智強說，「拿明朝的劍斬清朝的官」，這不是星爺電影的劇情而已。一堆長了「穿越腦」的綠營「時空次元俠」們，要拿馬英九留美時喜歡吃豬腳的往事，來護航蔡英文開放瘦肉精美豬來台。

他說，馬英九在美國留學是1981年前，而美國開放瘦肉精是1999年。拿1981年的美國豬腳，去合法化1999年的瘦肉精，民進黨你是在哈囉？

羅智強說，有些民進黨護航大隊、和綠色「資深媒體人」，這些人的壞，已經不讓人意外了，但人壞歸人壞，還是要長腦吧！周玉蔻、王定宇、潘孟安、綠營媒體、網路粉專全都在推播這個廉價的謊言又蠢又壞，民進黨，也太不讓人意外。

(中時 )