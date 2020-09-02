繼8月26日深圳市六屆人大常委會第四十四次會議表決通過《深圳經濟特區個人破產條例》之後，8月31日，深圳市人大常委會官網發佈條例全文。作為大陸首部個人破產法規，條例對於破產事務管理部門的設立、豁免財產、免責考察期等的規定都有很大突破。

舉例來說，該《條例》規範深圳針對除勳章或者其他表彰榮譽的物品、專屬於債務人的人身損害賠償金、社會保險金以及最低生活保障金外，豁免財產累計總價值不超過20萬元人民幣。

而據此《條例》規範，在深圳居住且參加深圳社保連續滿三年的人，因生產經營、生活消費導致喪失清償債務能力或者資不抵債的，可以依法進行破產清算、重整或者和解。債務人經過三年受到嚴格行為限制的考察期，可以免除剩餘債務。

中國人民大學法學院教授劉俊海表示，該《條例》能夠更好幫助「誠信而不幸」的債務人，進一步彌補大陸企業破產法的缺點。此外溫州、台州等多地也已試點個人債務清理。專家認為，當前建立個人破產制度時機已成熟，建議加快制定推出大陸國家層面的個人破產制度。

(旺報 )