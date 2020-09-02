吳克群日前上17《Follow大明星》宣傳新專輯《你說 我聽著呢》，身為孩子王的他進行超級奶爸任務，喜歡小孩的吳克群有2個乾兒子和3個乾女兒，節目為驗證他孩子王的實力，準備兩階段關卡考驗乾兒女口中的「群哥」是否和他Youtube系列影片「群哥搞不定」有所不同，吳克群勉強笑說「我盡量，我現在整個寒毛都豎起來了」！吳克群說陪小孩他只有一招「就是陪他玩，男生就抱起來飛高高，小女生就只能用冰雪奇緣的貼紙賄賂了」。

第一關關主10個月大的男嬰朱小排登場，吳克群立刻掩面哀號「救命啊」！他說1歲以下的小孩他不太敢抱，因為他們脖子很軟，他不知從何下手，常因此被朋友虧「你抱小孩抱得很爛」。第1項任務是餵朱小排吃副食品，吳克群唱歌拍手努力逗樂朱小排，擔心現場人多baby緊張哭出來，吳克群輕聲細語耐心餵食，笑說「古時候的皇帝也不過就這樣了」終於順利完成餵食任務，第2項任務限時5分鐘幫朱小排換尿布，吳克群雖有多位乾兒女，卻至今沒幫小孩換過尿布，結果群哥把朱小排一抱，baby就馬上激動爆哭，吳克群驚慌跟著一臉想哭，連忙求助「救我，還是趕快還給媽媽好了」！

下一關吳克群要換照顧2位小女生蔓蓁和甜甜，任務是要讓兩位小女生開心表演各自的拿手歌，吳克群先請她們吃冰淇淋賄賂，起初奏效，蔓蓁唱跳《Let it go》害羞唱得非常小聲，吳克群指著鏡頭對觀眾喊話「剛不是我們靜音喔，是你的手機壞掉了」，甜甜說愛歌是《心花開》卻遲遲未開始唱，吳克群又對觀眾喊「沒錯，你的手機又當機了！該換新手機了」兩位小女生表演完，吳克群試著教唱自己的新歌《洛希極限》，兩位小女孩雖然頻頻偷瞄群哥，卻都害羞不願開口唱，吳克群沒轍直喊「各位，我遇到了人生最大的難關，我的人生被甜甜和蔓蓁打敗」沒想到《群哥搞不定》會再次上演，被問未來自己希望有幾個小孩？吳克群秒回：「今天之後，我什麼都不敢多想！」

(中時 )