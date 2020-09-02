網紅潔哥（李秉潔）去年9月升格人妻，結婚半年就傳出懷孕好消息，近日更平安產下女兒「發發」，讓許多網友紛紛獻上祝福，不過她中午在臉書發文：「夫妻倆都是A型，卻生下O型女兒」，接著急忙澄清絕對沒有給老公戴綠帽。

潔哥中午在臉書發文，表示拿到寶寶手冊時，心裡想著跟老公血型都是A型，女兒「發發」不管怎樣也會是A型，結果發現女兒血型竟被登記是O型，讓她忍不住爆粗口：「WTF，我沒有找外面的人啊」，老公在得知狀況後也難以置信，後來經過護理師解釋，才知道新生兒受到媽媽抗體影響，血型結果可能不準，但又擔心萬一有大出血情況，因此在不確定血型時會直接寫O型，而六個月之後還是會驗一次血型」。

而發現自己出糗後，潔哥先是趕緊刪文，接著尷尬表示：「這實在太讓人丟臉了，希望上一篇PO文大家都能忘掉」，但仍不忘再分享更糗的事，她透露出院後到月子中心，一直覺得剖腹怎麼能痛到炸裂，這才驚覺一直都沒有吃到止痛藥，讓她直呼：「白白痛了」。

對此網友也紛紛留言：「沒關係，一孕傻三年，不管發生什麼事都是正常的」、「把電腦封印起來，這樣就不會查到妳以前的新聞了」、「差不多會有人截圖給記者...哈哈」。

(中時新聞網)