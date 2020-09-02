近期現貨通路有部分記憶體顆粒現貨價格上漲，出現久違漲勢，引發市場高度關注是否會帶動記憶體產業反轉向上；但研調機構認為，由於市場供過於求，以及主流server DRAM的採購動能何時回溫待觀察，下半年DRAM價格仍有壓力。

TrendForce旗下半導體研究處表示，觀察目前DRAM市場，consumer（消費型）DRAM僅占整體DRAM市場消耗量約8%，即使consumer DRAM出現價格波動，合約市場漲跌的關鍵仍在於供需雙方的庫存水位，以及主流server（伺服器）DRAM的採購動能何時回溫。在datacenter（資料中心）與enterprise（企業型）server業者尚未重啟新一輪補貨前，DRAM價格壓力仍在，現貨價格反彈可能僅是短暫效應。

華為近期受到禁令擴大影響進而加大採購力道，以因應後續潛在的斷料危機。為滿足5G布建、網通等相關產品的需求，consumer DRAM應用的主力產品在此波拉貨中成了最搶手的產品，TrendForce預測，第四季consumer DRAM價格由原先的季跌幅10～15%縮小為0～5%；mobile與server DRAM拉貨量雖有提升，仍不足以改變當前供過於求的態勢，預測mobile DRAM第四季價格維持季跌0至5%，server DRAM維持季跌10～15%的預測。

此外，NAND Flash現貨儘管交易量在部分國家解封後略有恢復，然TrendForce認為，該市場長期走弱的態勢並未翻轉，且在上游原廠競爭越來越激烈的狀況下，短時間恐將無法改善現況。

(時報資訊)