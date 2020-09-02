外貿協會將於本(109)年10月21日在南港展覽1館舉辦「2020年台灣國際電子製造聯合展覽會」線上線下採購洽談會，透過全球駐外單位邀請來自美、加、澳洲、印度、日、星、俄及中國大陸等國買主，藉由視訊會議設備，與台灣廠商進行「零接觸」、「面對面」的洽談，開發疫後經濟新商機。

為協助台灣電子產業在面對疫情衝擊下，持續拓展國際市場，「2020年台灣國際電子製造聯合展覽會」線上線下採購洽談會將自9月3日起開放報名。

台灣電子製造業在半導體產業優勢助攻下，成為台灣經濟的重要命脈，尤其在新冠肺炎疫情期間，全球資通訊產品及防疫商品需求倍增，包含電路板上半年產值、電子零組件出口值等均逆勢成長；下半年為電子產品旺季，預期部分關鍵零組件、感測器及面板等都將產生缺貨的情形。

台北國際電子產業展(TAITRONICS)及台灣國際人工智慧暨務聯網展(AIoT Taiwan)，首度與台灣國際印刷電路板展(TPCA Show)、台北國際光電週(Opto & Optics Taiwan)及台灣國際雷射展(Laser & Photonics Taiwan)，整合以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式，並透過線上線下採購洽談會，在虛實整合的展覽中，創造廠商與國外買主實體媒合的機會。

貿協表示，日本知名電子經銷商丸文株式會社(Marubun Corporation)，俄羅斯專門製造發電廠、變電站設備和電力自動控制系統設備商OOO NPP EKRA，印度專注製造工業測試儀器及控制器的Rishabh Instruments等無法到現場的國際買主，將參與聯合展覽的視訊採購洽談會，向台灣業者採購電子零組件、IoT品、電源與電力設備、檢測儀器、連接器、光學、雷射與系統整合、電路板等產品與系統。

(時報資訊)