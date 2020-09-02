經濟數據向好與華府振興法案協商激勵，隔夜美股在科技股領軍下，標普500及那指再登新高，提振台股多方士氣，今日盤初在台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)等三主帥領軍下開高，惟逢高12800點遇賣壓，盤中震盪翻黑下探12646.47點，終場加權指數下跌3.78點為12699.5點，失守12700點大關，月線及12800點未竟其功，成交值縮為2079.57億元。上櫃指數在中小型股亮麗演出下逆勢收紅，表現相對強勢。今日外資(不含外資自營商)賣超50.2664億元，投信買超8.1126億元，自營商賣超0.8528億元，三大法人賣超43.00億元。

隔夜美股由蘋果等科技股推波助漲美股再登高，激勵電子股三主帥台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)聯袂開攻，台積電(2330)虎頭蛇尾由紅翻黑，壓抑指數空間，聯發科(2454)勁揚逾3%拚戰600關，大立光(3008)在外資賣盤趨緩，內資買盤回籠下大漲3.5%攻回3600元，帶動光學股跟進閃亮，玉晶光(3406)重返600關，圓展(3669)受惠遠距商機火熱亮燈漲停，太陽能族群茂迪(6244)、太極(4934)大紅燈籠高掛。股王奮起亦激勵千金股滿面紅光，股后矽力-KY(6415)蓄勢再戰2,000關，祥碩(5269)重返1700元，信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)、旭隼(6409)等三千金漲勢凌厲，六千金同步大漲光芒耀眼。記憶體族群南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)等持續受累華為禁令，仍未脫低檔整理區間。

傳產股方面，以觀光、鋼鐵、生技等表現較有撐，中鋼調漲內銷盤價及不鏽鋼上游9月盤價為連五漲，在鋼市下半年逐步復甦下，鋼鐵股近期獲市場資金青睞，今日包括低價股燁興(2007)連拉三根漲停，線材盤元廠聚亨(2022)跟進上攻；中價位績優股東和鋼鐵(2006)獲買盤敲進漲勢不歇；具風電題材的世紀鋼(9958)、春源(2010)同步走高。生技股由旗下快篩試劑獲美FDA EUA的基亞(3176)跳空漲停發動攻勢，環瑞醫(4198)、大學光(3218)、泰博(4736)、友華(4120)、科妍(1786)等聯袂勁揚。金融股在富邦金(2881)、國泰金(2882)、玉山金(2884)、中信金(2891)聯手走跌下表現疲弱。

外資8月在台股賣超626億元，9月伊始陰晴不定難以捉摸，在昨日買超38.32億元後，今又翻空賣超50.26億元。5日RSI為49.12，10日RSI為50.74，9日K值為60.13，9日D值為64.13，20日乖離率為-0.39。台股今開高震盪走疲，盤中一度重返月線及12800點之上，奈何權王台積電與金融股國泰金、富邦金、及中信金等表現弱勢，致得而復失，並讓出12700點大關。分析師表示，台股近半年來緊跟美股步伐，在亞股中表現相對強勢，而美國總統大選僅約60天，近期美股大漲小回，外資忽多忽空，內資押寶股強勢演出，在此氛圍下預料台股將於12,500～13,000區間來回震盪、類股輪漲，建議在這段期間儘量避開有疑慮個股。

台股7月28日攻上13,031點並爆出近3,500億元大量後，8月頻叩關萬三失利，且都在高檔出現大量，另一方面美國將在2個月後展開總統大選，隨著美股來到高檔，道瓊指數上攻乏力，市場擔心選前美股有變數，市場操作偏向保守，預期台股將在季線12,300點之上高檔震盪。加以近日融資餘額上升至1,500億元，應留意融資浮額對籌碼面的影響，這波電子股拉回主要受華為事件影響，目前情況尚未反轉，電子股須持續轉強，否則盤面若仍以中小型、低基期股扮主流，指數高檔震盪機率較高。操作仍慎防持股過高風險，建議比重不超過五成，短線可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、高殖利率等。

(時報資訊)