海軍陸戰隊在今年7月3日上午在左營桃子園海灘進行漢光36號演習聯合登陸作戰演習時，發生陸戰99旅膠舟翻覆，造成2死1傷重大意外，事後楊姓少校教官自責輕生的憾事。檢方今天偵結，說明本起事故發生後並無延誤搜救之情形，因此無應負刑責之人。

檢方調查，海軍陸戰隊現役軍人蔡博宇、陳志榮前於 109 年 7 月 3 日上午

於左營軍區桃子園海灘進行操演時，因膠舟翻覆發生落海意外案件，蔡博宇、陳志榮經送醫急救無效，於 7 月 5 日宣告死亡。

檢方表示，經檢察官與法醫師相驗後，確認蔡、陳２人均係因膠舟（下稱 2 號艇）翻覆事故致生前落海、窒息及其併發症導致死亡。

經專案小組調查後，認本件事故發生之原因，應係 2 號艇進入激浪區後，遭湧浪頂起、翻覆，導致蔡博宇及陳志榮生前落海，因窒息及其併發症而死亡。

檢方調查，發生翻覆事故之 2 號艇及操舟機業經檢驗合格，且均有按規定進行保養，於翻覆前並無機械故障之情形；又 2 號艇之操舟手業已完成操舟訓練，同艇乘員均已取得合格簽證，全部乘員均有穿著檢驗合格之救生衣；且操演時之海象亦符合突擊艇之作業標準，操演地點亦有配置救護車、救護人員及戒護艇，於事故發生後並無延誤搜救之情形，因此本件查無應負刑責之人。

(中時新聞網)