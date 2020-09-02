警方查扣10顆人造合成鑽石，其中4顆打印有美國GIA認證之雷射腰圍編碼。(林郁平攝)

24歲洪姓男子，涉嫌持打印有美國GIA認證雷射腰圍編碼的人造合成鑽石(CVD鑽或摩星鑽)，向3家珠寶店兜售，店家遭詐101多萬元後，才驚覺是假鑽。刑事局偵查第一大隊將洪嫌逮捕到案後，向上溯源追查假鑽提供者是43歲蔡姓當鋪業者，將蔡嫌拘提到案後，洪、蔡兩嫌皆聲押獲准。

警方調查，洪嫌以隨機打鳥方式挑選珠寶店家，店家因辨識經驗不足，或無精密儀器檢測，導致無法當場立即以精密儀器檢測出洪嫌所兜售的不是天然鑽石，僅能依鑽石打印之美國GIA認證雷射腰圍編號，查詢是否為真實之GIA編碼，輔以該鑽石的克拉重量、淨度、切工及顏色等客觀條件，依GIA國際報價表所核定之天然鑽石價格收購。

事後珠寶業者為求查明所收購鑽石真偽，送專業機構鑑驗後，赫然發現不是天然鑽，且人造合成鑽石與天然鑽石價差達4至5倍不等，始知遭其詐騙。

警方拘提洪嫌到案，洪嫌供稱所得均交給蔡嫌，自己則收取一成酬勞；警方查緝蔡嫌到案，當場查扣人造合成鑽石(摩星鑽)10顆，其中，4顆打印有美國GIA認證之雷射腰圍編碼，全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。

(中時 )