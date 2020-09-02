各國新冠肺炎疫情不滅，旅遊業受到衝擊，「旅遊泡泡圈」更僅止於討論，沒有進一步具體方案，學者預估，未來一年外國人來台人數及產值，將以移工與留學生為主，約可貢獻576億元，旅行社可試著開發這類業務。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，大家都好奇今年台灣還剩多少來台旅客、帶來多少產值，目前外國人來台最大宗就是移工與留學生，在台移工約70萬人，花費粗估以每人每月6000元、每年7萬2000元估計，可貢獻504億；留學生扣除短期的非學位生，粗估全年為3萬人，花費以每人每月2萬、全年24萬元，為72億。

商務旅客方面，含商務、會議、展覽等，2019年的資料顯示人數約84萬，人數勢必大幅降低，未來以每月1萬人、全年12萬人估計，每人次消費4萬員，合計為48億。

黃正聰表示，移工、留學生與商務客的潛在旅客數約為85萬人，經濟產值為624億，但大宗消費者仍為移工及留學生，旅行社可試著開發這類業務。

(中時 )