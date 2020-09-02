主演《媳婦的美好時代》、《我們結婚吧》坐收人氣與硬底實力肯定的大陸一線男星黃海波，被封為「國民老公」，不料2014年事業當紅之際，他在北京某酒店嫖妓遭警方活逮，事後雖傳出是遭到設局，但仍難逃牢獄之災，黃海波身敗名裂宣布退出演藝圈，遭當局封殺6年，直到近日他被目擊疑似在拍廣告，即將復出的傳聞因此瘋傳。

黃海波6年前爆嫖妓被捕，還傳出他嫖到變性人，名聲臭到極點，慘遭當局封殺，直到去年他嘗試重新出發，開了新社群帳號，但沒能一舉成功復出，消瘦落魄模樣也讓許多網友、粉絲看了不捨，希望他能振作起來，讓硬底子演技再現。

而近日黃海波開始出現在新聞版面上，如新冠肺炎嚴重時期，他雖沒工作但仍低調捐出10箱防疫物資，讓人直讚很有心，據《新浪娛樂》報導，昨有網友貼出他疑似拍廣告的目擊照片，只見黃海波在攝影棚內擺著pose，可能久未面對鏡頭，顯得有些生疏不自然，跟以往總是男主角擔當時的自信相差甚大，但看得出來，他相當努力在適應。

而前天，跟黃海波合作夯劇《媳婦的美好時代》的女星海清，在微博曬了一幫同學去幫恩師慶生的照片，驚喜發現這幾年神隱反省的黃海波也在其中，露出熟悉的憨厚笑顏，同場的還有高圓圓、黃磊等人，走出封閉圈圈的模樣令粉絲看了莫名感動，紛紛給他打氣「海波快拍戲」、「希望黃海波早日復出」，也說如今疑似接了廣告，看來復出在即，粉絲即將結束漫長等待了。

(中時新聞網)