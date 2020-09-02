國民黨今天中常會聽取改革委員會提出的改革方案總結報告，中常委高思博指出總統初選時程、不分區立委排序等重大決策，應納入組改目標；「兩岸論述」的前提是對國際變局的深思，及對美台關係的加強著墨，才足以構成黨的完整國家戰略，解除大選時對國民黨不利的國際因素。

由於前黨主席朱立倫是高思博姐夫，高思博提出「總統初選時程等重大決策過程納入組改」，也引起黨內矚目。

高思博指出，國民黨要組織改革，不能只關注黨內的選舉制度，黨內重大決策過程應納入組改目標。以今年初的總統和國會大選為例，國民黨大選中幾度引起社會物議的決策過程，特別是不分區立委排序、總統初選時程兩者，普遍被國民黨基層與立委參選同志認為是選情重大利空因素。

高思博強調，必須將黨內重大決策過程的民主化、制度化，做為權力結構調整欲達的目標。具體而言，就是主席、中常會與全代會之間的權責關係，應納入組改方案重要議題，與選舉方式一併考量，而非僅考量後者。

此外，主席既已直選，中常會為維持對應平衡，不宜進一步弱化其民意基礎。因此若維持間接選舉，應仍由全國黨代表選出；若採分區或分縣市，則應效法主席選舉由黨員直選。至於黨代表員額，目前的改革方案可能將嚴重擠壓人口稠密區黨代表數額，等於是減少了人口稠密地區的額數用以增加偏鄉額數，如此調整面對真實大選的人口結構是利是弊？值得仔細推敲，絕不宜重蹈當初「立委減半」的覆轍。

針對「財務改革案」，高思博特別點出較少受到關注的「取消現行高年齡、高黨齡免繳措施」，實際上可能對黨權行使造成很大衝擊。以國民黨當下黨員組成，若取消目前免繳措施，將影響相當比例黨員黨權行駛，尤其黃復興黨部受影響恐怕更劇。因此，他建議宜將免繳年齡、黨齡起始，配合延長退休年齡酌予提高，並且應逐年實施上調才合理。

針對「兩岸論述案」，高思博因親自參與草稿的討論及修訂，認為這次國民黨提出兩岸論述的四大支柱，一方面總結國民黨開啟20年來兩岸大交流時代的立場原則，另一方面不乏應對選舉挑戰的進取主張，實屬不易。

但高思博強調，從6月公布兩岸論述文稿以來，兩岸暨國際又發生不少重大事件，美陸對抗逐步形塑「新冷戰」的態勢，台灣是否一如上世紀冷戰，又是身處前線的相同命運？綠營的國家戰略已非常清晰，即是投身「新冷戰」，對外「抱美抗中」，對內「壓制兩岸鴿派（藍營），圖謀永久執政」。

高思博質疑，當前民進黨政府採取一面倒政策，進口美豬，做出賭上國人健康風險，以促進美國政治人物選舉利益的不道德交易，台灣能換來幾分的安全保障和外交突破？是否得到的最大回報即是美方公開在八十年代已存在的文件？

高思博主張：「美中台關係是兩岸關係的結構」，因此國民黨的兩岸論述，前提是對國際變局的深思，及對美台關係的加強著墨，才足以構成黨的完整國家戰略，解除大選時對國民黨不利的國際因素。惟有國民黨可善用台灣承繼民國的歷史資產，在美中之間走出平衡之路，台灣才可望長治久安，這也是國民黨的重責大任。

(中時 )