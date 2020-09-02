美國、中國、歐元區等主要國家與地區的製造業數據意外強勁、隔夜華爾街股市勁揚與美國科技股上漲帶來提振，以及投資人看好華府將推出更多振興政策，周三午後亞太股市普遍走高。

儘管澳洲經濟正式陷入衰退，但澳洲S&P/ASX 200指數大漲1.84%，報6,063.20點，成為亞太區中表現最佳的市場。澳元報0.7355美元，失守稍早前創下的高點0.7381美元。

澳洲第二季國內生產毛額季減7%，創下史上最嚴竣的萎縮，且由於GDP連續兩季負成長，亦宣告經濟陷入衰退。經濟學家表示，在全國經濟為了防疫幾乎全面封鎖之際，澳洲GDP大跌並不令人意外。由於人口第二大的維多利亞省仍未解封，澳洲第三季GDP也可能小幅萎縮。

MSCI亞洲（不含日本）指數小漲0.3%。

中國股市漲跌互見，受材料股與能源股下挫拖累，上證指數目前微跌0.03%，深證成指漲0.47%。科技股上漲帶來支撐，香港恆生指數目前微跌0.1%，為25,160.59點。

美國製造業數據報喜，以及日本內閣官房長官菅義偉成為繼任首相的熱門人選，受此激勵，日經225指數收漲0.47%，為23,247.15點。市場普遍預期菅義偉接任首相後，應該會沿續已經實施近8年的「安倍經濟學」。執政黨自民黨敲定於9月14日舉行黨魁選舉。日圓報106.02兌一美元，較本周稍早前創下的105.5兌一美元回落。

南韓方面，儘管國內新冠肺炎新增確診數仍居高不下，但在散戶大力追捧下，KOSPI指數收漲0.56%，為2,362.72點，連續第2日收高。終場散戶買超韓股3324億韓元，外資賣超2640億韓元，機構投資人賣超911億韓元。

(時報資訊)