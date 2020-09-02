越南恐被美國列入匯率操縱國、課徵反補貼稅，但日本企業看中越南未來成長性，布局越南意願逐年增加。中信投信認為，美國抵制越南機率低，且國際資金仍厚愛越南，在國際經濟動能趨緩逆風下，越南經濟動能及基本面仍佳，投資後市持續看好。

據日本貿易振興機構（JETRO）去年底調查顯示，在3千多家回覆調查的日企，願意赴中國大陸擴大生產的比例降低，願意擴大對越南布局比例逐年增加、共有上千家將擴大投資，其中多數考量市場規模成長性，另認為客戶集中、採購容易的比率亦較先前調查提升。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，日企對中國大陸偏好降低、並願意增加對越南投資，代表在貿易戰攻防下，地緣政治成為企業擴產考量之一，隨著美中關係持續僵持，越南對外資的吸引力將穩定提升。

自去年貿易戰爆發以來，多數國際重大事件發展均對越南有利。惟美國財政部近期對商務部提交的匯率評估結果顯示，越南政府可能涉嫌操縱匯率，成為近期相對不利消息。若越南被美國列為匯率操縱國，可能被課徵反補貼稅，對出口貿易造成傷害。

不過，張晨瑋認為，考量國內外情勢因素，認為美國對越南開槍機率相當低。首先，美國11月總統大選將近，現任總統川普面對疫情、經濟雙重夾擊，需先確保國內經濟政策刺激到位，越南匯率問題對美國經濟影響、選民情緒吸引力都不高，並非任內率先處理要務。

其次，中國大陸欲擴大南海控制權，張晨瑋認為，越南與中國大陸比鄰，就地緣政治考量而言，是美國圍堵的重要防線之一，認為川普既不會想要擴大外交戰場，也不會想失去越南這個重要盟友。

整體而言，張晨瑋認為，維持與越南的友好關係對美國利大於弊，且越南外資投資在新冠肺炎疫情逆風下仍維持相當熱度，據Dragon Capital統計，今年外資直接投資金額僅較去年略減6％，代表國際外資對越南長期經濟發展投下贊成票。

對此，中信投信聯手越南元老級的外資資產管理公司Dragon Capital合作，推行境內首「高純度越南基金「中國信託越南機會基金」，建議投資人可將越南作為衛星配置，提升投資組合獲利機會。

(時報資訊)