美國製造業的正面數據表現，激勵全球經濟復甦的樂觀投資人出手，周三日經225指數收漲0.47%，為23247點。東證一部指數同漲0.47%，為1623點。

內閣官房長官菅義偉預計將為執政的自民黨出馬，競選下一任首相職位，由於自民黨在國會為多數黨，代表黨擔任候選人，勝選機率非常高。國會的首相選舉將在9月14日進行。

菅義偉如擔任首相，預計在經濟和政治等各項政策將走安倍路線，政策穩定性相對較高，亦可維持投資人信心。

日本股市亦受到美國追加財政刺激方案對話和溝通的進一步發展，市場揚升了情緒。

東證前30大表現最好個股為村田製作所，上漲3.8%，次為自動化製造商凱恩斯(Keyence Corp)，上揚2.9%。表現最差為製藥廠Astellas製藥，跌1.8%。

東證主板今日總交易股數為9.8億股，低於30日平均的11.6億股。日經指數有102檔個股上漲，113檔下跌。

(時報資訊)