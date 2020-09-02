台南楠西區88歲烘龍眼達人羅銀和，88歲還騎著摩托車趴趴走去買龍眼。（劉秀芬攝）

台南楠西區88歲烘龍眼達人羅銀和，88歲還騎著摩托車趴趴走去買龍眼。（劉秀芬攝）

去年龍眼受暖冬影響產量銳減，今年年初低溫足夠，產量品質尤勝往年，台南楠西區88歲龍眼農羅銀和，自幼跟父親學種龍眼、烘龍眼乾買賣，最多一年曾收購30萬斤新鮮龍眼來烘焙，從土窯到自建廠房，一次可烘9個磚窯，經驗老到品質好，常被盤商追著要貨。

羅銀和小時候住六甲鄉，因為家貧，他父親聽說楠西有農田可以耕作，1945年舉家搬到楠西。羅銀和說，從小跟著父親種田、種龍眼、烘龍眼，以前都在山裡搭土窯烘龍眼，因為品質穩定，客戶日益增多，曾經有一年收購30萬斤的龍眼來烘。

此外，羅銀和小學也沒讀多久，字不認識幾個，只有摩托車駕照，卻有辦法騎著車趴趴走跟人家談買賣做生意。為了找尋品質好、個頭夠大的龍眼，羅銀和騎車南下屏東，北上至南投縣中寮鄉、台中市霧峰區收購龍眼是常有的事。

羅銀和夏天烘龍眼乾，其他時間打零工，批水果來賣，但也建立起固定通路，直接供貨給大盤商、中盤商，是個低調的龍眼乾批發商。而龍眼每年產量狀況不一，有賺有賠，羅銀和靠著龍眼乾，也把5個小孩拉拔長大，兒子羅俊生也回家接棒。

羅俊生說，爸爸很愛趴趴走，60多歲時曾經木屐穿著、騎摩托車到花蓮買水果，現在身體還很硬朗，只是血壓高了點。6年前羅銀和把土窯改成磚窯，加裝天車，雖然仍是要烘個4夜5天，龍眼木也用得比較多，但羅銀和得意的說，他請人改裝檢枝的機器，可以節省很多人力。

(中時 )