片中提西勒米特（右）被蜜雪兒拉侯克爆「寡人有疾」。（海鵬提供）

法國喜劇影帝提西勒米特（Thierry Lhermitte）最近在喜劇新片《退休大贏家》飾演提早退休的稅務稽查員，喜感四射引人發噱，片中他瞞著老娘和兒女，想跟老婆蜜雪兒拉侯克搬到葡萄牙置產度假，一番善意謊言卻引爆笑話連篇。

提西勒米特是法國知名演員、導演、作家及製片，卻因演出喜劇大受觀眾喜愛，曾以喜劇片《外交達人出任務》提名盧米埃獎，更曾榮登法國喜劇影展影帝寶座。

醫學家世顯赫的他，除是法國寫實派大師里昂勒米特（Leon Lhermitte）的曾孫，祖父更是巴黎名醫雅克勒米特（Jacques Lhermitte）。從小被賦予從事醫學厚望的他，卻因對戲劇的愛好，「不務正業」成為喜劇演員，並陸續以電影《客人變成豬》、《外交達人出任務》等片大受歡迎。

這次提西勒米特跟蜜雪兒拉侯克演出《退休大贏家》大受歡迎，片中一場蜜雪兒拉侯克為閃避幫女兒照顧孫子的戲，竟佯稱他「寡人有疾」，遭爆有「勃起障礙」，雖讓出身醫學世家的他聽了三條線，卻成為電影歡樂賣點。電影4日在台上映。

(中時 )