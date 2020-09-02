空軍在岡山區與梓官區上空演練，造成噪音，但補助卻得依造分貝大小發給，令民眾深感不公。民進黨立委邱志偉希望透過修法，將串聯有空軍基地的包含高雄、台南、台東、花蓮、台中、新竹等地的區域立委，推動修法。

梓官區受到岡山機場的飛機起降噪音影響，經過分貝測量部分里可以獲得噪音防治費補助，不過，許多里僅一街之隔、同樣受到噪音困擾，卻沒有經費補助，對里民並不公平。邱志偉日前在梓官區公所召開說明會，向出席的里長說明未來的修法方向，目標是軍用機場不但要協助噪音防治，還要增加補償辦法，以行政區為單位補償受到影響的居民。

邱志偉邀請國防部、空軍官校以及環保署等單位，在梓官區公所與在地里長舉辦座談會，邱志偉說，目前空軍機場並未有補償機制，雖然大家都認同國防訓練很重要，但飛機的噪音已經影響居民的作息，現行機制僅有有限的防治費，各里分年度輪流領取，僅測量分貝數達到標準的里才能補助。

許多里長反映，測量噪音標準無所適從，許多地點明明噪音影響大，經過測量判讀後卻未達標準，也有里長反應隔壁里有補助，僅一街之隔同樣受到噪音影響嚴重卻沒有補助，國防部的善意卻成為里與里之間的疙瘩，補助法條有修法的必要。

邱志偉指出，目前國防部補助援引的法條是以防治的方向出發，但噪音已經影響居民的正常生活，應該要有補償的概念，所以才會推動修法，目前包括高雄、台南、台東、花蓮、台中、新竹等地的空軍基地都應該補償影響居民，將會串連相關區域的立委推動修法，目前修法已經通過一讀，之後要進行朝野協商，協商有共識才會逕付二、三讀。

(中時 )