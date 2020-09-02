36歲劉姓男子，2017年12月曾到北市八德路一家建築師事務所開槍，警方調查，此案與先前發生的松菸連續槍擊案有關，但幕後教唆者卻搞錯對象，誤對設計事務所開槍。警方立即組成專案小組緝捕劉嫌。劉嫌一度逃往屏東，最後因自知難逃法網向台南市警方投案。

劉嫌去年因強盜案件入獄，在獄中與管理員發生口角憤而動手打人，劉嫌今年4月出獄後，因一直未到庭而遭發布傷害通緝，劉嫌卻在台東宮廟潛心向佛，直到日前北上，與昔日追捕他的員警聯絡，才發現自己遭到通緝，經連絡刑事局偵查第一大隊後，將劉嫌查緝歸案。

(中時 )