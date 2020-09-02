潛心向佛不知遭通緝 松菸槍擊案槍手再度落網 15:512020/09/02 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方將遭到通緝的劉嫌查緝歸案。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 36歲劉姓男子，2017年12月曾到北市八德路一家建築師事務所開槍，警方調查，此案與先前發生的松菸連續槍擊案有關，但幕後教唆者卻搞錯對象，誤對設計事務所開槍。警方立即組成專案小組緝捕劉嫌。劉嫌一度逃往屏東，最後因自知難逃法網向台南市警方投案。 劉嫌去年因強盜案件入獄，在獄中與管理員發生口角憤而動手打人，劉嫌今年4月出獄後，因一直未到庭而遭發布傷害通緝，劉嫌卻在台東宮廟潛心向佛，直到日前北上，與昔日追捕他的員警聯絡，才發現自己遭到通緝，經連絡刑事局偵查第一大隊後，將劉嫌查緝歸案。 (中時 ) #警方 #通緝 #事務所 #槍擊案 #松菸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遙控全球ATM吐鈔 國際駭客栽在台灣檢警手裡 一銀盜領案 外籍犯陸續刑滿出獄 04:102020/08/31 社會新聞 17歲青年射殺BLM示威者 因一理由讓川普替他辯護 16:252020/09/01 國際 民主內戰！川普鐵粉大車隊與波特蘭示威者爆衝突 釀1死 21:582020/08/30 國際 音樂教室人妻勾結小王密謀殺親夫 自導自演遭警識破當場羈押 08:252020/08/31 社會 館長找黃國昌查槍擊內幕 陳沂酸：他都找不到時力的真相了 08:262020/08/31 政治 波特蘭槍擊案 48歲BLM支持者涉重嫌 16:562020/08/31 國際 內湖高工漂流木案 產官學3人遭訴 04:102020/09/01 地方新聞 波特蘭衝突釀1死 川普半夜不睡覺 推特發狂開罵 09:232020/08/31 國際 假賭博真詐財 左營警方偵破詐騙集團 09:322020/09/01 社會 館長槍擊案 館長委任黃國昌當律師要真相 18:182020/08/30 社會 社會熱門新聞 傳羅嫌認了對少女「隔衣磨下體」 檢方聲請羈押 - 社會 囚禁高雄少女 羅男19歲嫩妻：結婚才知真面目 - 社會 親子鑑定99.9％卻非親生 夫揭超綠「亂倫真相」後崩潰 - 社會 太陽會屁孩刑堂直播凌虐實況 凶手9人1死、5起訴 - 社會 高雄少女密室軟禁4天只吃1次速食 全靠零食果腹原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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