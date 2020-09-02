第三屆「桃園國際風箏節」將於10月17日、18日在大溪中庄調整池景觀土丘登場，因應新竹發生3歲女童捲上天意外，觀旅局長楊勝評強調桃園的風來自溪流，穩定性高，不若新竹「風城」偶有亂流，為求慎重，也全面重新檢視區域規畫，並拉大管制區，務求安全第一。

「我們的場地好很多！」楊勝評打包票，相較海邊舉辦風箏節恐有長浪、大風、潮汐變化等影響，增添危險和操縱風箏的困難度，桃園的中庄調整池景觀土丘位處大漢溪河口，強勁持續的東北季風讓氣流非常穩定，加上地形平坦寬闊沒有障礙物或高壓電塔，初學者也能展現風箏的美，尤其藍天綠地和五彩繽紛的風箏相呼應，更顯亮眼。

因應新竹國際風箏節糖果風箏發生意外，觀旅局仍不敢掉以輕心，楊勝評說，雖然去年桃園也在閉幕式施放糖果風箏，展開時一顆顆糖果從天而降，但並非使用長條形風箏，直言「變動性太大」亂流來恐會亂竄，強調「年年要有新意」，今年不會再出現相同橋段，一定會更有創意。

楊勝評強調，桃園國際風箏節規畫配置區隔清楚且完整，共分成3個區塊，分別是軟體（大型）風箏、特技風箏和主舞台民眾觀賞區，現場都一定會有清楚圍籬間隔開來，除重新檢視，也加強防範機制，將拉大與群眾的安全距離、加派人力警示，將如期舉行。

楊勝評也透露因疫情不會有外國技師，但仍從世界各地網羅許多特色風箏，委請國內風箏高手施放，以「星際箏霸戰」為主題，由太空人風箏領軍，對抗外星人駕駛的太空船，保證好看吸睛又安全。

(中時 )