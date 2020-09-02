老戰士與軍事、精神標語合影是「2020金門老兵召集令」主題活動之一。（金門縣府觀光處提供）

副縣長黃怡凱表示，今年在金門縣戰地史蹟學會協助下，以「當我們同在一起」作為設計發想，並募得「峰上連」弟兄服役期間的珍貴照片，融入海報、紀念品及文宣的設計。（李金生攝）

「2020金門老兵召集令」活動將於9／30至12／15展開，縣府觀光處今（2）日公布3款共8000份專屬紀念品，迎接老戰友帶著家人重返英雄島，回味當年戍守第一線，枕戈待旦的軍旅生活。

副縣長黃怡凱表示，今年在金門縣戰地史蹟學會協助下，以「當我們同在一起」作為設計發想，並募得「峰上連」弟兄服役期間的珍貴照片，融入海報、紀念品及文宣的設計，洋溢君在前哨的懷舊風。

觀光處說明，其一是「到金禮」識別證套，內附1張「 金門老兵召集令身分證明卡」，仿照當年「金門軍人身分證明卡」設計，短帶上印有金門防區14個3角符號，證套並烙印軍人5大信念。在活動期間憑證可享店家優惠，證明卡也可貼在悠遊卡上，別具個人化識別和紀念性、實用性。

其二是專屬「紀念酒」，酒盒外觀設計以軍人行舉手禮剪影拼貼軍旅老照片為主圖騰，加上懷舊軍事標語集錦，構成弟兄同在一起、金門同島一命的革命情感設計意象，用來包裝「樓重莒光」高粱酒品，呈現金門服役期間的光榮回憶。

其三是神祕禮「手機長吊帶」，印有曾經進駐金門的35個師隊徽，設計者老兵王繼世表示，隊徽排列暗藏「軍中密碼」，包括金防部是最高作戰指揮中心，以及歷年來駐守金門人數最多的4個單位。

丁健剛處長也表示，今年還計畫將小金門西方街打造成「戰地一條街」，同時也邀集商家提供老兵優惠方案，讓老戰士從重返金門那一刻開始，就感受到無比的尊榮。相關活動資訊可上〈金門觀光旅遊網〉查詢。

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(中時 )