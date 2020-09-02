台中市政府經濟發展局「創業孵化計畫」頒獎典禮，彰顯創業家的市場潛力。（盧金足攝）

台中經發局副局長李逸安（左）頒獎給榮獲第一名的摘金的「青廷自動化」創辦人袁嘉廷，鑽研機械領域，將上市櫃公司工作經歷延伸至新創公司，表現亮眼。（盧金足攝）

「台中市政府創業孵化計畫」導入創業資源，透由共創、共享，孵化創業團隊核心價值，幫創業團隊找導師、為台中孵金雞母。（盧金足攝）

當頭家最給力！台中市府經發局推動「創業孵化計畫」，2日宣布由青廷自動化有限公司、莫仔有限公司及如峰數位設計勇奪期末的壓軸競賽三強，今年受新冠肺炎疫情考驗，團隊逆勢成長，市府以「成功創業，創業成功」助一臂之力，歷經近1年輔導及資源鏈結，朝成功企業的里程碑邁進，幫台中市孵金雞母。

打造友善創業城市！經發局副局長李逸安表示，市府創業孵化計畫去年底徵件開跑，市府打造育成資源媒合平台，匯集空間、資金、商務、育才及科技等各面向創業資源，12組優質創業團隊透過共享、共創及12名業師輔導持續成長，該計畫已匯集超過百名業師，為台中創業團隊提供業師諮詢窗口。

業師代表徠通科技總經理梁瑞芳說，她代表工研新創協會帶來創業資源輔導團隊，看見團隊很多的進步，稱讚台中市府採有系統的組織培育，作法很有眼光及遠見，讓團隊往成功的路邁進一大步。

經發局指出，該期末競賽以「市場潛力」為重點評分考量

，偏重團隊的孵化成長，摘金的「青廷自動化」創辦人袁嘉廷鑽研機械領域，將上市櫃公司工作經歷延伸至新創公司，經業師指導強化自身產線管理，獲特典工具合作開發機會，以自動化設備是「讓複雜的事簡單做」精神，為客戶開發最適合的客製化設備。

拿下第二名的「莫仔有限公司」負責人林家進起初擔任原畫師，創新發想突破動畫界與遊戲界的本土市場困境，與好友共同開創桌遊創業之路，讓國產桌遊有更多、更適合、更有趣的產品。

孵化過程中由業師經驗指導，調整市場行銷及策略，順利榮獲2020年文化部原創漫畫內容開發與跨業發展行銷補助。

榮獲第三名的「如峰數位設計」負責人蔡明峰擁有軟體與資訊管理背景，經歷創業挫敗，掌握核心價值及未來發展方向，去年二度創業成立如峰數位設計，工業4.0軟硬體系統整合商，經孵化計畫鏈結資源獲佳世達集團合作成為簽約軟體供應廠商，務實並專注於協助中小企業數位化轉型。

「台中市政府創業孵化計畫」協助創業團隊跨越過程可能遇到的艱難時期，將創業資源導入，透由共創、共享，孵化創業團隊核心價值，成功不能複製，但智慧可以傳承，年輕人也有機會當頭家，青年創業團隊以創意智慧競賽，獲獎三強，不僅可獲獎金、數位時代專訪，還能與產業界上市櫃公司高階主管對談，今日頒獎典禮，現場展示入圍12組團隊的創新表現，凸顯創業家的市場潛力。

(中時 )