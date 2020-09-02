實價揭露天母區豪宅「天母一莊」5月份有兩筆樓中樓交易，一筆1億8888萬元，單價112萬元，另外一筆同層樓鄰居1億7800萬元，單價105.1萬元，創下天母一莊的新低。觀察今年天母億元宅交易，光上半年已達14筆，比去年同期交易10筆還多4筆，今年總銷目前已達23.3億元，比去年16億元增加了7.3億元。

今年天母交易量回溫，也要歸功於中山北路七段195巷內的自建都更案，雖然沒有響亮氣派的案名，不過光今年上半年就交易了六筆，加上七月的交易，累計今年已達七筆交易，算是天母豪宅的無名新星。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前天母街邊仍有空置店面，商圈繁榮程度和人潮雖然不如以往，但這對於天母人而言影響不大，反倒認為區域環境更顯幽靜。此外，天母有美僑、日僑等國際學校，對很多有留洋或海外背景的高資產族而言，還是有一定魅力，所以常吸引天母富豪加碼購屋，為家人就近置產。

張旭嵐分析，天母一莊是位於中山北路七段141巷的百坪豪宅，屋齡10年，雖然門牌在巷弄中，但鬧中取靜，基地1369坪，僅24戶，且歐洲莊園城堡式的外觀，頗氣派，實價揭露至今，天母一莊共有8筆交易，2012年交易最高單價134萬元。

(時報資訊)