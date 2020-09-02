日本內閣官房長官菅義偉將在周三稍晚舉行新聞記者會，預計將親自證實表態其在執政黨黨魁的候選資格，該選舉目前觀察非常有利於菅義偉。

根據消息人士對路透表示，長期擔任按倍晉三助手的菅義偉，私下指出有意擔任執政黨領導人。而鑒於執政黨在下議院的多數黨地位，擔任黨魁將成為下一任日本首相。

菅義偉主要對手為前國防部長石破茂(Shigeru Ishiba)和前外長岸田文雄(Fumio Kishida)，但菅義偉看起來較為強硬。根據NHK和其他媒體報導，菅義偉獲得自民黨七個派系中的五個的支持。執政黨在周二舉行了小型的選舉，僅國會議員參加，來自47個行政區進行投票。執政黨週三決定在9月14日進行選舉。

黨的派系分部將選出排名靠前的成員，以決定如何分配選票。專家指出，如果五個派系都倒向菅義偉，情勢不太可能翻轉。金融市場支持菅義偉，並假定期將繼續執行甚或擴大案被經濟學。

但在一般民眾中，石破茂的聲望較高，在過去幾天一直處於媒體焦點，引發民眾對改變八年安倍領導的可能。

(時報資訊)