天道盟太陽會大同分會幫派份子教訓侵吞債款的成員，今年4月底，19歲徐男夥同幫眾9人約張男談判，並將人押到迪化街一處堂口私設「刑堂」毆打，還直播凌虐實況給張父、張母觀看，直至休克死亡，士林地檢署偵結，依傷害致死罪起訴徐姓、李姓、林姓、楊姓、汪姓等5人，其中林男經法院裁定交保，徐等4人仍遭羈押。

天道盟太陽會大同分會會長劉丁柱等人日前因組織犯罪遭起訴，手下徐姓男子不滿張男侵吞20萬債款，今年4月28日叫小弟用臉書通訊軟體，佯稱有2萬元出借，約22歲張姓死者到堂口見面，並找來小弟在屋內等候，趁張下車進門後，恫嚇「今天要讓你死！」並以棍棒毒打2小時。

張被打到遍體鱗傷，承認侵吞100萬元債務當中的20萬，分會楊姓組長在2樓睡覺，聽到慘叫聲，下樓加入圍毆行列，要他打電話向其他角頭老大求援，直至張在電話中虛弱地說：「爸爸，我現在2隻腳已經沒有知覺！爸爸可以幫我嗎？」還有少年將凌虐過程錄影上傳。

眾人並沒有因張哀嚎而停手，竟開啟視訊，讓張父看到兒子慘狀，並稱「叔叔，我們太陽招牌很大一支，如果不匯款，就把他腿打斷，我們要看到20萬才會放人，不然就讓你兒子上山頭，今天本來要幫他打幾個洞！」等語

張父匯出3萬元贖人，晚上11點多，眾人還在等另外3萬，潘姓未成年少年發現張沒有呼吸，趕緊通知大哥，但楊、徐等人見狀，立刻要小弟將棍棒丟棄，共乘2輛車離開，直到隔天上午，徐等人在新北市石門區濱海公路發生車禍，遭警方當場逮捕，其中柯姓男子坐在後座中間，頭部撞擊前擋風玻璃，經送醫救治仍宣告不治。

徐等5名男子以及另外3名未成年少年均遭法辦，警方表示，車禍死亡柯姓男子手法最為凶狠，拿木質聚寶盆朝張後腦丟擲，其他人持球棒、高爾夫球桿、椅子朝張身體、頭部、四隻多處毆打，不顧死者哀嚎、求饒，直到張男全身瘀血橫紋肌溶解，休克死亡。

起訴指出，徐等人多為19、20歲，竟帶領未成年人觀看、嬉鬧叫囂，毆打並凌虐死者，依傷害致死罪提起公訴。

(中時 )