中元節上演蛋黃酥之亂。（吳敏菁攝）

中元節上演蛋黃酥之亂。（吳敏菁攝）

不二坊蛋黃酥藏著什麼祕訣，讓人喜愛不墜。（吳敏菁攝）

中元節具中秋還有一隔月，月餅爭霸戰提前開打，「不二坊」蛋黃酥，又大排長龍，成了彰化市街最熱絡的應景風景

，不過附近店家說，排隊已經是日常現象，整條中正路賣蛋黃酥也越來越多，不同店家也歡迎來吃吃看、比比看。

過去，「不二家」蛋黃酥，以平價好吃，闖出名頭，近幾年來延燒成一股風潮，成為彰化市名產，許多人就是指定要吃這家蛋黃酥，還衍生侵犯商標爭議，改名「不二坊」，但完全不影響眾人的偏好之情，蛋黃酥從最早一顆20元、25元、30元，漲到40元了，風潮不墜。

「不二坊」蛋黃酥有什麼好吃？吃過得人說，蛋黃酥就像把月亮包起來，吃起來特別浪漫，而這家蛋黃酥，蛋黃就處理的特別香，濕硬適中，吃起來特有有層次感，但也有人指出，祕密就在「鮮」字訣，因為一出爐就賣光了啊！

如今連夜市麵包攤也都開始賣蛋黃酥了，不少一顆還維持20元，很多人認為倒是可以比比看、吃吃看，真得也不賴，不過一般店面商家，蛋黃酥已經不到30元買不到，40元更是常態。

每年「蛋黃酥之亂」總引起交通大亂，巔峰時段，還要勞動警察維持秩序，3年前還因為買不到，被潑漆洩忿，掛白蓮燈等，警方出動偵辦，仍絲毫不影響

喜愛的排隊大軍。

板凳族、雨傘族，甘願排了好幾個小時，不少是受親友所託，還有代購族，15顆1盒600元，轉售可賣到800元、1000元，轉得也是辛苦錢，因為一次排隊只能買兩盒，就算轉買到一顆都快80元，直逼一個便當，還是有人願意掏錢，讓不少人直呼，「真是那麼好吃？那也來吃吃看好了」，只是許多也說，排隊早就是台灣人最愛的常民文化，天天都有人排，就不用大驚小怪了。

(中時 )