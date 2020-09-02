洪言翔（左起）、管麟、王碩瀚、曾莞婷出席《天巡者》卡司記者會。（三立提供）

曾莞婷出席《天巡者》卡司公布記者會。（三立提供）

曾莞婷出席《天巡者》卡司公布記者會。（三立提供）

本土劇女神曾莞婷近年積極轉型，陸續接演電影、偶像劇，近期又在台視、三立週日新偶像劇《天巡者》客串演出女鬼，她2日帶著伊林新星王碩瀚、管麟、洪言翔劇中三個「黑暗鮮肉」一起亮相，第一次演女鬼的曾莞婷笑說，她從前年開始就很想要演鬼、去年對媒體放話，今年總算達成心願！ 並透露有一場戲是她午夜時站在天橋上的軌道上「飄移」，由於當時全身從臉到腳都塗白、長髮又放下來，她就眼見著不少天橋下的騎士、行人都被嚇到，「有看到他們頓住抖了一下！」

她說自己是滿鐵齒的人，對農曆七月沒有禁忌，這個月還剛買房子，在信義區下訂了一間85坪的新房，目前還是毛胚屋，她雖不肯吐露房價，但肯定破億，只低調地說自己很努力存錢，且從小就滿有理財觀念，這已經是她的第三間房，準備跟媽媽同住。 她20歲就買人生第一間小套房，笑稱自己就是有憨膽，雖然沒那麼多錢但還是很敢衝，當時是因為原本同住的外婆要搬回台中，她快沒地方住了，又不想交租金給別人，於是就把20歲前在香港發展打拼存的第一桶金拿來買房。

她說前兩年鬼片盛行，自己也很喜歡看鬼片，覺得演鬼可以考驗演員的演技，雖然自己很膽小，但很想挑戰，也很期待當自己不是美美出現時，大家對她演技的看法，「而且可以嚇到人，很有成就感、非常過癮！」尤其她發現：「常演這種戲的人，發展都滿好的耶！」她透露每次化鬼妝要耗兩個半小時，從頭到尾都要塗白粉，而且用特殊化妝品，讓她的皮膚頻過敏，這幾年她努力改變戲路，希望讓觀眾看到不一樣的她，表示什麼角色都願意嘗試與挑戰，目標想成為台灣的「鬼后」。

她坦言希望有點不一樣的演出，目前八點檔會暫時先停擺，「 我本來就是偶像劇出身，只是回來拍偶像劇剛開始還是要調整一下，會被提醒表情可以再收一點、不用這麼放大！因為之前八點檔就是要誇張表情，否則播出時間太長，觀眾會疲乏，但精簡的戲表演方法就不一樣！」

她演女鬼期間都會放紅包袋在身上，離開後撕掉紅包，裡面的錢一定要花掉。覺得眼鬼最難的是眼神，因為要用眼神傳達狀態、當下氛圍及角色狀態，自覺應該有達到標準，因為每次演完時，連梳化組、甚至導演都會突然被她的女鬼裝扮嚇到，直呼「好恐怖喔」。

被問是否有靈異經驗，她說之前在南部拍《阿爸的願望》時住一般旅社，當時她告訴助理要把隔天她要穿的戲服整理好，結過當天很累的她睡到一半醒來，發現衣服吊在半空中，心裡還想著明天要跟助理說不要這樣掛衣服，結果隔天醒來發現，那個地方根本沒有衣服，也沒有可以懸掛衣服的地方，這才知道衣服不是掛上去的，後來也發現該套戲服就在衣櫃裡。她怕嚇到助理也不敢問她，只淡淡地說「去換房間」，且那段時間不只有她，還有其他演員也遇到，幸好戲後來也有有大紅。

她這次客串演出，主要有對戲的是男主角賀軍翔和張翰，她說與賀軍翔認識很久了，但從來沒有一起拍過戲，對他既定印象就是每次拍偶像劇就只要擺擺酷帥pose就好，沒想到他這次都是武打戲，很驚訝他身手這麼好，還對他說「可惡，這麼多年過去了，怎麼還是這麼帥！」

劇中飾演校園風雲人物的花心男王碩瀚，有一幕是半夜騎著車突然從照後鏡發現載著扮演女鬼的曾莞婷，雖知道在拍戲卻仍被她的鬼樣嚇到，而曾莞婷則惋惜地表示，當晚王碩瀚戴著全罩安全帽，不知道他長得這麼帥，笑說：「如果知道他長麼帥就會抱緊一點了！」

(中時 )