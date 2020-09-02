美國AIT最近提出解密的「六大保證」密件，引起熱議。國民黨前副祕書長蔡正元表示，該密件在外交界早已公開，並無新意，說穿了不值錢；AIT是否也公開美國對大陸提過兩次的「四大秘密保證」，內容更精彩，因為其中一項保證叫「反對台灣獨立」。

蔡正元以「秘密保證」為題在臉書發文說，美國AIT最近拿出所謂的解密的「六大保證」，說的活龍活現，好像是什麼了不起的秘密，說穿了不值錢。

他說，他撰述《台灣島史記》，早已把這段經過說的很清楚。當時雷根要跟大陸簽訂「八一七公報」，蔣經國非常憂心就草擬了一份保證清單請雷根承諾，雷根就用私人秘函的方式，把蔣經國的保證清單整理成「六大保證」密件，傳給了蔣經國。

蔡正元強調，這份密件在外交界早已公開，在美國國會也轉了好幾回，那有什麼新意？要談秘密保證，美國也對大陸提出過兩次的「四大秘密保證」，是不是也請AIT也順便解密公布一下那內容才更精彩，因為其中有一項保證叫「反對台灣獨立」。

(中時 )