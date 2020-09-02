黃珊珊表示，凝聚公私部門協力合作共識，落實法令遵循及企業誠信，共創公、私雙贏局面。（張孝義攝）

蔡清祥、黃珊珊與參與論壇人士合影。（廉政署提供）

法務部廉政署與台北市政府提高國家透明度，2日舉辦「109年外商及企業誠信論壇」，法務部長蔡清祥致詞時表示，2019年的清廉印象指數，台灣成績比往年進步，超越日本短期內恐怕還不能達到，能與日本並駕齊驅，可以當作現路段目標，朝這個目標邁進。

蔡清祥表示，「誠信」是企業最重要的核心價值，而「法令遵循」則是企業打國際盃的根本基石。廉政署成立之初，以肅貪防貪並重，但最近認為防貪反貪腐更為重要，只要前端預防工作做的好，後端檢調工作就會減少。因此，與私部門的合作也越加重要。聯合國反貪腐公約強調「操守標準的制定」「利益衝突迴避」「加強透明」，也同樣適用私部門。

蔡清祥說，法務部力推「揭弊者保護法」草案，將保護範圍擴大及於私部門，法務部也歡迎各界對揭弊者保護法如果有寶貴的意見，可以提供給法務部參考。

對於台灣的清廉印象指數，蔡清祥強調，國際透明組織公布2019年清廉印象指數，台灣在全球180個國家及地區排名第28名，比起2018年進步2分，是2012年新評比標準以來最佳成績，感謝全體國人、政府部門與私部門共同努力的成果。讓我們公私部門一起努力，未來4年朝向與日本並駕齊驅的目標邁進。蔡清祥說，以目前的局勢，超越香港應該是很容易達成的事，相信只要大家同心協力來做好，一定會達成目標。

蔡清祥同時稱許與會的台北市副市長黃珊珊，過去就是一位知名的律師，瞭解法令遵循的重要性，如今帶領台北市相關的產業，包括資訊通訊產業、金融服務業、生技產業及批發零售業者，大家一起來討論企業誠信能不能做好。

台北市副市長黃珊珊致詞表示，希望建立公務界與產業的務實對話。面對問題是解決問題的第一步；要能解決小問題，才能慢慢累積力量，開始有能力解決大問題。法務部及台北市政府合作，邀請業界先進參與對話，就「公私部門攜手建立優質經營環境」深入探討，希望大家多多交流，增進彼此的了解，才能共同面對問題、解決問題。凝聚公私部門協力合作共識，落實法令遵循及企業誠信，進而尋求最大商機、促進貿易發展，共創公、私雙贏局面。

(中時 )