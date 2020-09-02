特斯拉上海超級工廠2日公布新車型前期啟動專案的環評報告，這意味著上海超級工廠將啟動Model Y的前期生產準備工作。環評報告顯示，新車型前期已啟動專案環評，並通過上海市環境保護局的審查，預計建設週期為6個月，竣工時間為2021年3月，出資方為特斯拉汽車香港有限公司。但報告未披露此次專案的投資總額，特斯拉中國方面對此也尚未給出回應。

澎湃新聞報導，上述報告還顯示，新車型前期啟動專案建設地點位於特斯拉超級工廠現有在建廠房，建設性質為改擴建。特斯拉上海目前共有3個建設專案，分別為特斯拉超級工廠廠房項目、超級工廠（一期）第一階段項目、第一階段－零部件生產工藝提升專案，其中超級工廠（一期）第一階段專案分期建設，分為A、B兩階段。A階段已建成並完成竣工驗收，而B階段處於在建狀態。

值得一提的是，8月27日，特斯拉為上海超級工廠新項目、新車型開啟新一輪招聘，涉及九個部門近千人，職位包括技師、班長、操作工、物流工等。新車型前期啟動專案和招聘計畫都顯示著特斯拉或為上海工廠生產Model Y SUV做準備。

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