台中市交通局以「獨步全球!台中MIT自駕車引領智慧交通再升級」獲獎。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府積極推展數位科技應用提升城市治理效能，今年參與台北智慧城市創新應用獎、GO SMART AWARD共有3個計畫獲獎，主辦單位2日在台北南港展覽館舉行第7屆智慧城市線上展開幕暨頒獎典禮，中市府成果豐碩，在六都中名列前茅。

研考會主委吳皇昇指出，隨著資通訊技術的成熟普及，市府致力打造數位化服務以落實智慧城市願景。為提昇各機關就智慧應用相關獎項的參與率及獲獎率，資訊中心也特別組成輔導團隊進行參獎前的盤點到參獎文件內容修訂建議。

台中市政府以「獨步全球!台中MIT自駕車引領智慧交通再升級」(交通局)及「4D_ BIM智慧建築設施設備雲端管理平臺」創新服務(住宅發展工程處)獲獎，展現出市府努力的成果。

交通局表示，近年來各國競相發展自動駕駛技術，如何將自動駕駛車輛作為交通運輸服務的一環，亦是重要趨勢及課題，市府投入大量資源進行自駕系統開發、場域建置及車輛營運管理等工作。

活動期間測試自駕巴士技術成熟度外，還設計自駕巴士優先號誌、自駕巴士接近路口警示、自動靠站停車等情境，讓民眾更深入體驗及了解自駕巴士運作方式。

活動期間共吸引五千多名民眾及專家學者參與試乘，搭乘後滿意度及支持度皆高，顯示國內自駕技術發展已更邁進一步。

住宅發展工程處指出，台中市統一建置社宅施工竣工模型並放入雲端平台連結各建築模型資訊，同時整合設施管理與物聯網技術，讓施工、竣工及完工後設施維運管理等各階段都能透過智慧科技有效掌控興建進度及降低營運管理維護成本，計畫目前執行範圍包括10處社宅，未來將持續擴增，以打造更優質與環境友善的共好社宅。

此外，全球智慧城市聯盟為促成更多跨城市概念智慧應用實證專案，舉辦「第1屆GO SMART Award 2020」活動，市府以「The Magneto project (Road side parking spaces real-time information service)」（Parking -Go 路邊停車即時資訊服務計畫）獲獎。

交通局說，該計畫目前涵蓋區域包括東區、西區、南區、北區、北屯區、西屯區、南屯區、中區等8區共計6923格，藉由24小時全天候的路邊車格使用資料，分析各路段停車需求

，減少民眾找車位時間，優化路邊停車體驗，除可作為擬定政策與停車費的參考依據，市民也可透過「Parking Go」官方Line帳號查詢停車地點的路邊車格空位並導航前往，節省時間又便利。

資訊中心表示，未來將持續推薦適當專案參獎，除宣傳在智慧城市項目的推廣成果之外，也可與世界其他國家經驗交流，並藉由推廣公私協力合作參與成果，讓在地產業有相關方案的展示及整合輸出機會，進而打造「富市台中，新好生活」。

(中時 )