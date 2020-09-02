羅育祥去年1月因下藥性侵2名國中少女遭起訴後移審台北地方法院，法官裁定5萬元交保，如今引發爭議；北院以措詞強硬的聲明稿，澄清去年裁定交保時，檢方沒有意見，交保1年4月後，今年5月檢方才又建議聲押，但審判長認為已無必要。

涉嫌略誘高雄14歲少女的羅男，性侵少女被起訴後，北院今年7月23日判羅10年徒刑，羅因逾期未上訴，全案已經在8月31日確定，羅須入監服刑，北檢近日將發監執行；但檢方移審後，法官裁定交保卻引來口水戰。

北院發澄清新聞稿表示，去年1月9日移審時，裁定羅停止羈押並命限制住居，該裁定被告、辯護人或檢察官均未表示不服，外界檢察官不服交保裁定，與事實不符。

北院表示，公訴檢察官在今年5月(已經交保超過1年4個月)審理時，才以書面建請羈押羅育祥，但依據當時之證據，不足認定羅具有反覆實施之虞之要件，審判長並命羅男不得再為類似之行為，若有違反將依法羈押。

北院指出，當時審判長考量羅男並無前科，且交保後已經超過1年4個月時間均遵期到庭進行訴訟程序，並未違反強制處分，已與被害人達成和解，補償被害人，對於犯行亦均坦承不諱並未卸責。

此外，法官認為沒有證據可證明有再犯之虞等因素，因而認定不構成羈押要件，且為施以羅男相當程度之壓力，審判長諭知禁止他直接與被害人或其家屬聯繫，亦不得再做如本案類似或不當行為，若有違反此部分行為將依法羈押。

北院表示，關於本案羈押與否之決定，雖屬可受公評之事項，惟仍期盼各界在評述時，能有充足之資訊，確認基本事實後，再予以評論，避免評述與事實不符，引起民眾對於法院產生不必要之誤解。

(中時 )