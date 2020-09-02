捷克參院議長維特齊率團訪台，在台引起討論，大陸外交部長王毅稱捷克將為此付出沉重代價，隨後捷克外交部隨後也召見陸駐捷克大使張建敏，外長佩崔切克並表示王毅的發言已逾越尺度。不過，佩崔切克之後也向當地媒體表示，維特齊訪台不會影響對中關係。
據美國之音1日報導，佩崔切克（Tomáš Petříček）上月底赴斯洛維尼亞訪問前在推特上表示，的發言已逾越尺度，如此強烈字眼無助於主權國家之間的關係，並呼籲大陸追求「實質有效的合作，而情緒發言對外交沒有幫助」，他將明確表示反對；捷克有自己的「一中政策」，並保留與台灣合作的權利，這是捷克自家事。
而據捷克新聞社（ČTK）報導，雖然王毅稱維特齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣，將讓捷克為此付出代價，但佩崔切克認為維特齊此行不會影響捷克與大陸的關係，捷克仍願意與陸進行戰略對話。
佩崔切克表示，捷克的對陸政策沒有任何改變，與過去一樣保留與台灣在特定領域交往的權利；不過，當陸方出現不符合主權國家外交原則的聲明時，捷克有必要自我捍衛。
另外，雖然捷克總統齊曼（Miloš Zeman）立場一項被外界視為親陸，但在上月底與美國國務卿蓬佩奧見面時，總理巴比斯（Andrej Babiš）曾當面抱怨，大陸在捷克投資並未如他預期，而蓬佩奧當時受到捷克熱情款待，被外界視為恐是布拉格與北京雙邊關係的一個警訊。
香港浸會大學政治及國際關係學系系主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）表示，也同意大陸必定會讓捷克付出代價，但關鍵是北京所祭出的制裁方案對捷克損害如何，且捷克經濟已經不再過度依賴大陸。
(中時新聞網)
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