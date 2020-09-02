捷克參院議長維特齊率團訪台，在台引起討論，大陸外交部長王毅稱捷克將為此付出沉重代價，隨後捷克外交部隨後也召見陸駐捷克大使張建敏，外長佩崔切克並表示王毅的發言已逾越尺度。不過，佩崔切克之後也向當地媒體表示，維特齊訪台不會影響對中關係。

Nechtěl jsem čekat až se vrátím ze Slovinska, proto si čínského velvyslance předvolal náměstek Tlapa. Vyjádření pana ministra Wanga jsou za hranou, taková silná slova do vztahů dvou suverénních zemí nepatří. https://t.co/IuNWpzl0CI — Tomáš Petříček (@TPetricek) August 31, 2020

據美國之音1日報導，佩崔切克（Tomáš Petříček）上月底赴斯洛維尼亞訪問前在推特上表示，的發言已逾越尺度，如此強烈字眼無助於主權國家之間的關係，並呼籲大陸追求「實質有效的合作，而情緒發言對外交沒有幫助」，他將明確表示反對；捷克有自己的「一中政策」，並保留與台灣合作的權利，這是捷克自家事。

而據捷克新聞社（ČTK）報導，雖然王毅稱維特齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣，將讓捷克為此付出代價，但佩崔切克認為維特齊此行不會影響捷克與大陸的關係，捷克仍願意與陸進行戰略對話。

佩崔切克表示，捷克的對陸政策沒有任何改變，與過去一樣保留與台灣在特定領域交往的權利；不過，當陸方出現不符合主權國家外交原則的聲明時，捷克有必要自我捍衛。

另外，雖然捷克總統齊曼（Miloš Zeman）立場一項被外界視為親陸，但在上月底與美國國務卿蓬佩奧見面時，總理巴比斯（Andrej Babiš）曾當面抱怨，大陸在捷克投資並未如他預期，而蓬佩奧當時受到捷克熱情款待，被外界視為恐是布拉格與北京雙邊關係的一個警訊。

香港浸會大學政治及國際關係學系系主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）表示，也同意大陸必定會讓捷克付出代價，但關鍵是北京所祭出的制裁方案對捷克損害如何，且捷克經濟已經不再過度依賴大陸。

(中時新聞網)