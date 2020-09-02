台達電(2308)宣布與日本能源業者出光興產(Idemitsu Kosan Co., Ltd.，以下簡稱「出光」) 合作打造「台達橫濱電動車充電站」，這座位於橫濱市中心的充電站也是台達電首座複合式電動車充電示範站。

「台達橫濱電動車充電站」來自台達電2018年在台北國際電腦展COMPUTEX展會中，結合能源管理與購物休憩的複合式電動車充電站情境展示，具體實現於出光的橫濱加油站改造，以整合儲能與電動車充電的微電網解決方案及零售物聯網應用，滿足降低營運成本及能源永續的需求，營造舒適的購物環境。

台達執行長鄭平表示，面對全球暖化危機，城市邁向低碳、智慧已是發展趨勢，而在建築與交通等主要耗能領域中，台達除了為不同產業客戶提供符合物聯網架構的智慧節能解決方案之外，也和市府合作，打造更安全、讓市民更安心的生活環境，示範站甫營運即獲選為橫濱市政府災難緊急應變據點，讓台達為城市貢獻棉薄之力。

台達電橫濱電動車充電站結合台達的能源基礎設施解決方案與低碳交通科技，提供一站式採購的完整解決方案；在安全方面，台達電在一樓的電氣室設有漏水偵測、水位、地震等多種感測器，一旦發生天然災害，充電站的電氣系統將會自動斷電，避免發生意外而危害人身安全；二樓為監控中心，管理人員可透過電腦遠端監控，了解充電站用電資訊與環境設備的運作狀況；此示範站以台達電動車充電、電池儲能系統和功率調節系統為基礎，透過DeltaGridR能源管理系統進行整合，串接台達自行開發的EZQC電動車充電付費系統，可連結充電/放電、行動支付、周邊商家活動和管理監控等服務功能。

此外，站內設有空間挑高明亮的InnergieCAFE精品咖啡館，除了提供美味咖啡與Innergie行動裝置快速充電體驗空間之外，也裝置高解析度投影設備，在店內投影動態畫作；咖啡館亦導入空氣品質管理等零售物聯網解決方案，透過管理平台進行數據分析及智慧管理服務，打造智慧零售商店的舒適購物環境，為加油站打造符合綠能發展趨勢的新商業模式。

台達日本分公司總經理柯進興指出，日本邁入電力自由化後，能源產業即面臨供電分散化及減碳化的變革與考驗，如何達到能源轉型的要求，並建立兼顧安全、穩定供給、經濟效益與環境友善的能源使用環境，成為業界最大的挑戰。台達與出光合作打造的電動車充電示範站，透過DeltaGridR能源物聯網解決方案整合台達的商用型儲能系統及電動車充電等方案，其中V2B(Vehicle-to-Building)雙向電動車充放電樁亦可將電動車變成虛擬電廠，成為供電來源之一，再串接自行開發的電動車充電付費系統，建構出Mobility (移動)與Utility(電力基礎設施)兼具的新商業模式，是電動車充電應用普及化的新契機。

(時報資訊)