澳洲媒體2日刊登風險評估專家撰寫的評論文章，指大陸已在南海等地部署大量武裝漁船，目的是要向任何挑戰南海主權的勢力展開攻擊，並有利於在爭奪區域擴張時於公海發動大規模游擊海戰，對澳洲等多個亞太國家構成安全威脅，甚至可能搶奪巴布亞紐畿內亞和所羅門群島等戰略據點。

評論作者湯瑪斯（Jason Thomas）指，以海南省為基地的大陸海上民兵（People’s Armed Forces Maritime Militia）是北京政府扶植的武裝化漁船隊伍，漁民更接受解放軍海軍訓練。這支武裝漁船隊的活躍範圍甚至超出東海和南海，1個月前就有超過340艘中國拖網「漁船」集結於厄瓜多水域。

澳洲政府已斥資2700億澳元，投入未來10年的戰備升級，顯示澳方已經意識到未來的國安風險。目前雖然尚未傳出漁船要入侵澳洲海域的消息，但相較於以常規武裝為主的防衛資源，面對低成本且可靈活調動的武裝漁船時，澳洲方面不能掉以輕心。

(中時 )